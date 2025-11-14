Polizei stoppt Einbrecher mit Diebesgut nach Fluchtversuch

Ein Einbrecher wurde gestern früh in Wien-Favoriten erwischt, als er gerade ein Kellerabteil verließ. Mit gestohlenem Diebesgut und Werkzeug floh er - wenig später war die Polizei zur Stelle.

Am 13. November 2025 gegen 07.15 Uhr überraschte ein Mieter einen Unbekannten, als dieser ein aufgebrochenes Kellerabteil in einem Mehrparteienhaus an der Favoritenstraße verließ. Der Täter ließ seinen E-Scooter zurück und flüchtete zu Fuß mit einem Einkaufswagen voller Diebesgut.

Polizei greift schnell durch

Alarmierte Beamte der Polizeiinspektion Taubstummengasse und der Bereitschaftseinheit Wien konnten den 26-jährigen Tatverdächtigen wenig später in der Nähe stoppen. Bei der Festnahme wehrte sich der Mann heftig und äußerte wiederholt Drohungen gegen die Beamten.

Tatwerkzeug und Beute sichergestellt

Bei der Durchsuchung wurden Bolzen- und Seitenschneider sowie ein Messer gefunden. Das Diebesgut stammte aus insgesamt drei aufgebrochenen Kellerabteilen und konnte den Eigentümern wieder zugeordnet werden.

Verdacht auf Einbruch und Widerstand gegen Staatsgewalt

Der 26-Jährige wurde auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wegen mehrfachen versuchten Einbruchsdiebstahls und Widerstandes gegen die Staatsgewalt angezeigt. Er wurde vorläufig auf freiem Fuß angezeigt, weitere Ermittlungen laufen.