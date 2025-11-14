Kundeninfos betroffen: Cyberattacke auf bekannten Fahrradhersteller

Die "woom GmbH" wurde Opfer eines Cyberangriffs. Wie der bekannt und international tätige Fahrradhersteller mit Sitz in Wien erklärt, seien möglicherweise auch Kundeninfos betroffen - allerdings wohl keine sensiblen Daten.

Der internatoinal tätige Hersteller für Kinder- und Jugendfahrräder, die "woom GmbH", wurde zum Ziel einer Cyberattacke.

Wie die „woom GmbH„, ein international tätiger Kinder- und Jugendfahrradhersteller mit Sitz in Wien, nun berichtet, war man bereits am Freitag, 7. November 2025, von einem Cyberangriff betroffen. Der international agierenden Hackergruppe sei es dabei „im Rahmen einer großflächigen Cyberattacke“ gelungen, in Teile der Systemlandschaft des Unternehmens einzudringen.

Woom: „Es gibt Hinweise, dass Informationen von Kunden betroffen sein könnten“

Umgehend habe man aber alle erforderlichen Maßnahmen eingeleitet, den Vorfall gemeinsam mit einem internationalen Expertenteam sofort analysieren, eindämmen und erfolgreich bearbeiten können, so das Unternehmen. Dadurch konnten alle Systeme schnellstmöglich und vor allem auch vollständig wieder hergestellt werden. Dennoch: „Es gibt Hinweise, dass teilweise Informationen von Kunden betroffen sein könnten, allerdings keine sensiblen Daten.“

