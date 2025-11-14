Pendler jubeln: Westbahn startet 30-Minuten-Takt & neue Strecken

Ab 14. Dezember 2025 fährt die Westbahn erstmals im durchgehenden 30-Minuten-Takt. Pendler profitieren von mehr Zügen, neuen Strecken und zusätzlichen Verbindungen quer durch Österreich.

Ab 14. Dezember 2025 fährt die Westbahn erstmals im durchgehenden 30-Minuten-Takt. Pendlerinnen und Pendler profitieren von mehr Zügen, neuen Strecken und zusätzlichen Verbindungen quer durch Österreich.

Mit dem Fahrplanwechsel am 14. Dezember 2025 geht die Westbahn erstmals auf einen durchgehenden 30-Minuten-Takt im Fernverkehr. Insgesamt werden künftig 66 tägliche Verbindungen angeboten – ein Plus von zehn Prozent. Laut Geschäftsführer Thomas Posch sei das ein „echter Gewinn für alle Bahnreisenden“, besonders für jene, die täglich pendeln.

Neue Züge, neue Zeiten, mehr Flexibilität

Ab Wien Westbahnhof fährt nun alle halbe Stunde ein Zug – von 5.38 Uhr bis 21.08 Uhr. Auch aus dem Westen rollen die Züge im 30-Minuten-Takt nach Wien, und zwar von 7.22 Uhr bis 22.52 Uhr. Für die Taktverdichtung setzt die Westbahn vier neue CRRC-Züge ein, die seit 2022 tausende Testkilometer absolviert haben. Damit reagiert man auf den steigenden Bedarf der vergangenen Jahre.

Erweiterte Strecke bis Saalfelden

Neu ist auch eine dreimal tägliche Direktverbindung von Wien nach Saalfelden. Die bisherige Route über Hallein, Bischofshofen und St. Johann im Pongau wird verlängert. Die Westbahn will damit auch touristische Regionen besser anbinden – ein klarer Gewinn für den Pinzgau.

Start auf der Südstrecke ab 2026

Ab März 2026 fährt die Westbahn erstmals auf der Südstrecke: Fünfmal täglich geht es künftig von Wien über Graz und Klagenfurt bis nach Villach. Damit erhält die Südachse eine weitere Fernverkehrsverbindung – ein Schritt, der die Konkurrenz am österreichischen Bahnmarkt weiter anheizt.

FPÖ: „Ein guter Tag für Pendler und Schüler

FPÖ-Verkehrssprecher Hubert Keyl begrüßt die Taktverdichtung: Mit dem 30-Minuten-Takt zwischen Wien Westbahnhof, Hütteldorf, St. Pölten, Amstetten und weiter Richtung Linz gebe es „spürbare Entlastung für Niederösterreichs Pendler und Schüler“. Durch die Verdichtung entstehen neue, für viele entscheidende Verbindungen am Morgen und am Abend.