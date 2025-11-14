Autofahrer brettert mit 221 km/h über A1, ist Auto und Führerschein los

Donnerstagnachmittag, am 13. November 2025 kurz nach 13 Uhr, ist ein 46-jähriger Autofahrer auf der A1 in Niederösterreich von der Polizei mit durchschnittlich 221 km/h gemessen worden.

Deutlich über 200 km/h schnell war ein 46-jähriger Mann auf der A1.

Ein 46-jähriger Rumäne wurde von einer Streife der Autobahnpolizeiinspektion Alland auf der A1 Westautobahn in Fahrtrichtung Linz mit stark überhöhter Geschwindigkeit wahrgenommen. Im Gemeindegebiet von Kirchstetten (Bezirk St. Pölten, Niederösterreich) hat das Fahrzeug eine Durchschnittsgeschwindigkeit von unglaublichen 221 km/h bei erlaubten 130 km/h erreicht, berichten die Beamten nun.

Führerschein und Auto weg

Die Polizisten haben den Lenker anschließend angehalten und ihn kontrolliert. Dem 46-Jährigen wurden daraufhin sowohl der Führerschein als auch das Auto vorläufig abgenommen, zudem wurde von ihm eine Sicherheitsleistung eingehoben. Er wird nun der zuständigen Bezirksverwaltungsbehörde angezeigt.