Wien verschwindet auch am Samstag unter einer Nebeldecke

Grau in grau präsentiert sich das Wetter in Wien am Samstag. Der Nebel hält dabei weiter an, die Temperaturen machen keine großen Sprünge.

Auch am Samstag, 15. November 2025, dominiert in Wien weiterhin der Nebel und Hochnebel. Wie die „GeoSphere Austria“ berichtet, bleibt dieser auch besonders hartnäckig und den ganzen Tag bestehen. „Es nieselt zeitweise“, so die Meteorologen. Die Temperaturen machen dabei keine großen Sprünge. In der Früh wird es um die sechs Grad haben, die Höchsttemperaturen bewegen sich um die acht Grad.