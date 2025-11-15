Hightech: Dieses MRT verkürzt Wartezeiten für Krebspatienten drastisch

In der Klinik Donaustadt ist seit Kurzem ein neues, hochmodernes MRT-Gerät im Einsatz, das ausschließlich für die Versorgung von Krebspatienten vorgesehen ist. Pro Woche können damit rund 20 zusätzliche Untersuchungstermine angeboten werden, im Jahr sind das etwa 2.000 MRTs mehr als bisher. Herzstück des Geräts ist ein Magnet mit einer Stärke von drei Tesla – eine deutlich höhere Feldstärke als in vielen Standardgeräten. Sie ermöglicht besonders scharfe, detailreiche Aufnahmen. Tumoren lassen sich damit exakter darstellen, kleinste Strukturen werden besser sichtbar. Das ist vor allem dort entscheidend, wo es um Millimeter geht: im Kopf-Hals-Bereich, an der Wirbelsäule, in der Nähe empfindlicher Organe.

Präzisere Bestrahlung statt „Gießkanne“

Das Zentrum für Radioonkologie und Strahlentherapie der Klinik Donaustadt ist nach eigenen Angaben das erste in Österreich, das ein 3-Tesla-MRT fix in den strahlentherapeutischen Ablauf integriert hat. „Einerseits können wir mehr Patienten behandeln. Zweitens können wir das Strahlenfeld viel klarer und kleiner definieren“, sagt der ärztliche Direktor der Klinik Donaustadt, Lothar Mayerhofer, gegenüber ORF Wien. Die Strahlentherapie könne so wesentlich gezielter auf den Tumor ausgerichtet werden. Mit anderen Worten: bestrahlt wird möglichst nur das krankhafte Gewebe. Die umliegenden Strukturen, etwa gesundes Hirngewebe, Speicheldrüsen oder Nerven, werden besser geschont. Das kann Nebenwirkungen verringern und die Lebensqualität während und nach der Therapie verbessern.

Jeder Tag zählt: kürzere Wartezeiten

Die höhere Kapazität hat eine unmittelbare Auswirkung auf die Wartezeiten. Und die sind in der Onkologie weit mehr als nur eine organisatorische Größe. „Gerade bei einer Krebserkrankung zählt jeder Tag“, betont Andrea Reim, Vorständin für Radioonkologie und Strahlentherapie an der Klinik Donaustadt. Bei bestimmten Kopf-Hals-Tumoren etwa könne sich die Tumormasse innerhalb weniger Tage verdoppeln. Das Ziel sei daher, bei dringlichen Fällen keine Zeit zu verlieren: „Wenn es notwendig ist, kann der Patient oder die Patientin bereits am Tag der Erstvorstellung das MRT bekommen“, so Reim. Die Bestrahlungsplanung schließt unmittelbar daran an – im Akutfall sei es möglich, noch am Nachmittag mit der ersten Therapiesitzung zu beginnen.

Entlastung für das gesamte Haus

Dass das neue MRT ausschließlich Krebspatientinnen und -patienten vorbehalten ist, hat noch einen zweiten Effekt: Es entlastet die übrigen radiologischen Kapazitäten des Hauses. „Wir sind die Einzigen, die ein solches Gerät direkt in ein strahlentherapeutisches Zentrum integriert haben“, erklärt Mayerhofer. Die Aufnahmen entstehen genau dort, wo sie benötigt werden – ohne Rücksicht auf andere Ambulanzen oder Fachbereiche nehmen zu müssen. Das wirkt sich auch auf all jene Patienten aus, die das neue Gerät gar nicht nutzen: Auf den übrigen MRT-Anlagen der Klinik Donaustadt stehen mehr Slots für andere Untersuchungen zur Verfügung. Die Wartezeiten sollten damit insgesamt sinken.

Teure Investition mit Signalwirkung

Die Maßnahme hat ihren Preis: Rund 4,5 Millionen Euro wurden in das neue 3-Tesla-MRT investiert. Für Spitäler ist das eine beträchtliche Summe. Aus Sicht der Klinik ist es jedoch eine Investition in die Qualität der Versorgung – und in die Zukunft der Strahlentherapie. Präzisere Bildgebung ermöglicht zielgenauere Behandlungen, kürzere Wartezeiten verbessern die Chancen auf einen raschen Therapiebeginn. Für Patientinnen und Patienten bedeutet das am Ende vor allem eines: mehr Zeit. Und die ist in der Krebsbehandlung oft die knappste Ressource.