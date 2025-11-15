Musiktheater an der Wien zum „Opernhaus des Jahres“ gekürt

Große internationale Anerkennung für das Musiktheater an der Wien: Bei den International Opera Awards in Athen ist das Haus am Donnerstagabend als „Opernhaus des Jahres“ ausgezeichnet worden.

Die Jury der International Opera Awards hob insbesondere die erfolgreiche Rückkehr des traditionsreichen Hauses hervor. Nach zwei Jahren Schließung und umfassender Sanierung hat das Musiktheater an der Wien in der Saison 2024/25 mit einem „mutigen und breit angelegten Programm“ überzeugt. Das Spektrum reicht von großen szenischen Produktionen über Opern in Konzertform bis hin zu pädagogischen Initiativen für junges Publikum. Damit knüpft das Haus an seine historische Rolle als Ort musikalischer Innovation an – und schärft zugleich sein Profil im internationalen Opernbetrieb.

Breite Anerkennung für Regie und Gesang

Die Auszeichnung für Wien war nicht die einzige, die bei der Gala in Athen für Aufmerksamkeit sorgte. Zum besten Regisseur des Jahres wurde der deutsche Regisseur Claus Guth gekürt. Er erhielt den Preis für seine Inszenierung von Richard Strauss’ „Salome“ an der New Yorker Metropolitan Opera – eine Produktion, die international für ihre psychologische Dichte und visuelle Radikalität gelobt wurde. Als beste Sängerin wurde die litauische Sopranistin Asmik Grigorian ausgezeichnet. Sie gilt seit Jahren als eine der prägendsten Stimmen des internationalen Opernbetriebs und überzeugt mit intensiver Bühnenpräsenz und großer stilistischer Bandbreite.

International Opera Awards: Gradmesser der Branche

Die International Opera Awards werden seit 2012 jährlich vergeben und zählen zu den wichtigsten Auszeichnungen der Opernwelt. Initiiert vom britischen Unternehmer Harry Hyman, würdigt die Preisverleihung herausragende Leistungen in zahlreichen Sparten – von Regie, Bühnenbild und Gesang bis zu Neuproduktionen und Nachwuchsförderung. Über die Preisträger entscheidet eine internationale Jury aus Fachleuten, geleitet vom Redakteur des Magazins „Opera“, John Allison. Im Lauf der vergangenen Jahre hat die zugehörige Stiftung zudem Stipendien für nahezu 100 junge Künstlerinnen und Künstler finanziert – ein Signal, dass hier nicht nur gefeiert, sondern auch in die Zukunft der Oper investiert wird.

„Alice in Wonderland“: Österreich-Premiere im prämierten Haus

Passend zur frischen Auszeichnung steht im Musiktheater an der Wien bereits die nächste Premiere bevor: Am 17. November feiert die Opernadaption von „Alice in Wonderland“ der koreanischen Komponistin Unsuk Chin ihre Österreich-Erstaufführung. Unter der Regie von Elisabeth Stöppler übernimmt die isländische Sopranistin Álfheiður Erla Guðmundsdóttir die Titelrolle. Musikalisch getragen wird der Abend vom ORF Radio-Symphonieorchester Wien unter Stephan Zilias, dem Arnold Schoenberg Chor (Leitung: Erwin Ortner) sowie den Gumpoldskirchner Spatzen unter Katja Kalmar.