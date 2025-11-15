Mann (37) in Ausgrabungsstätte am Michaelerplatz gestürzt

Ein Mann ist am Michaelerplatz mehrere Meter in die dortige Ausgrabungsstätte gefallen. Passanten reagierten rasch und riefen die Einsatzkräfte. Wegen des Einsatzes war der Bereich rund um die Herrengasse zeitweise gesperrt.

„Als aufmerksame Passanten gestern Nachmittag (Freitag, 14. November) beobachteten, wie ein scheinbar alkoholisierter Mann am Michaelerplatz über eine Brüstung in die dortige Ausgrabungsstätte stürzte, wählten sie sofort den Notruf und setzten damit die Rettungskette in Gang“, heißt es vonseiten der Beamten. Mit einem Flaschenzug und einer Drehleiter holte die Berufsfeuerwehr Wien den Mann aus dem mehrere Meter tiefen Schacht. „Der 37-Jährige wurde anschließend von der Berufsrettung Wien notfallmedizinisch erstversorgt und mit mittel-schweren Verletzungen in ein Spital gebracht.“ Währenddessen, musste die Polizei den Bereich rund um die Herrengasse und die Schauflergasse absperren, die Sperren dauerten bis etwa 18.30 Uhr.