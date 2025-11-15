Wien: Droh-Nachricht schickt WEGA zu Wohnung in Floridsdorf

In Floridsdorf kam es am Freitagabend zu einem Einsatz. Eine junge Frau meldete der Polizei, dass ihre Freundin in einer Wohnung bedroht und festgehalten werde. Vor Ort zeigte sich ein anderes Bild.

Eine junge Frau schlug am Freitagabend, dem 14. November, bei der Polizei Alarm. Sie hatte über soziale Medien eine Nachricht ihrer Freundin bekommen. Darin stand, sie werde in einer Wohnung im 21. Bezirk festgehalten und mit einer Waffe bedroht. Die Polizei nahm das ernst. Streifen aus Favoriten und die WEGA machten sich sofort auf den Weg.

Wohnung durchsucht

Die Einsatzkräfte trafen kurz darauf an der genannten Adresse ein. In der Wohnung selbst fanden sie aber niemanden, der Hilfe brauchte. Das mögliche Opfer war verschwunden. Stattdessen entdeckten die Beamtinnen und Beamten eine Airsoft Pistole und stellten sie sicher. Der 23 Jahre alte Mieter und drei weitere Personen waren anwesend. Alle erklärten, es habe keinen Streit und keine Bedrohung gegeben. Laut ihnen habe die junge Frau die Wohnung schon Stunden davor gemeinsam mit Freunden verlassen. Damit stand die Polizei vor einem Rätsel.

Waffe gehörte 20-Jährigem

Die Ermittler fanden heraus, dass die Airsoft Pistole einem 20-jährigen Österreicher gehört. Auch er war zum Zeitpunkt des Einsatzes nicht mehr in der Wohnung. Die Landespolizeidirektion Wien hält abschließend fest, dass weitere Ermittlungen laufen.