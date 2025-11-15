Festnahme: Sohn bedroht eigene Mutter mit dem Umbringen

In Ottakring hat eine 65-Jährige am Abend Alarm geschlagen. Ihr eigener Sohn soll sie geschlagen, beraubt und mit dem Umbringen bedroht haben. Die Polizei nahm den 41-Jährigen in der gemeinsamen Wohnung fest.

Die Frau ging kurz vor 23 Uhr zur Polizeiinspektion am Hernalser Gürtel. Dort erzählte sie, dass ihr Sohn wieder Geld verlangt habe. Als sie ihm keines geben wollte, habe er auf sie eingeschlagen. Erst als sie ihm ihr Bargeld übergab, ließ er ab. Laut ihren Angaben griff er danach zu einem Messer und richtete es gegen sie. Er habe gesagt, er werde sie umbringen, wenn sie sich in Zukunft wieder weigere, ihm Geld zu geben. Bei der Einvernahme sagte die Frau, dass es schon mehrmals zu gefährlichen Drohungen und Verletzungen gekommen sei. Auch persönliche Dinge wie ihr Handy seien von ihm beschädigt worden.

Polizei rückt mit WEGA an

Beamte der Polizei Josefstadt fuhren gemeinsam mit der WEGA zur Wohnung der beiden. Dort trafen sie den 41-Jährigen an. Er ließ sich ohne Widerstand festnehmen. Die Polizei verhängte ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann. Er wird wegen mehrfacher Körperverletzung, mehrfacher gefährlicher Drohung, Raub und Sachbeschädigung angezeigt. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien kam er in eine Justizanstalt.