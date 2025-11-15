Polizei fasst drei mutmaßliche Suchtmittelhändler in Wien

Am Freitag, 14. November 2025, beobachteten Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) in Wien-Margareten, Wien-Neubau und Wien-Rudolfs-heim-Fünfhaus mehrere Fälle von mutmaßlichem Suchtmittelhandel.

„Durch das rasche Einschreiten und koordinierte Vorgehen der Beamten konnten ein 41-jähriger, ein 49-jähriger und ein 55-jähriger Mann (alle Sta.: Nigeria) als mutmaßliche Suchtmittelhändler identifiziert, angehalten und vorläufig festgenommen werden“, heißt es seitens der Landespolizeidirektion Wien. Bei den Personsdurchsuchungen der mutmaßlichen Täter wurden insgesamt rund 1.500 Euro Bargeld in szenetypischer Stückelung sowie geringe Mengen Kokain aufgefunden und sichergestellt. Die Beschuldigten befinden sich in polizeilichem Gewahrsam. Weitere Ermittlungen laufen.

Käufer angezeigt

„Die angehaltenen Käufer, vier Männer im Alter von 28, 35, 37 und 41 Jahren sowie eine 33-jährige Frau (alle Stbg.: Österreich) und ein 69-Jähriger (Sta.: Tunesien) wurden nach den Bestimmungen des Suchtmittelgesetzes angezeigt“, so weiter.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 15.11.2025 um 13:16 Uhr aktualisiert