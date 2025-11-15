Tiefe Trauer um beliebte Pädagogin Birgit Hafner

„Dein Lachen, deine Stärke und deinen Einsatz für andere werden wir immer in Erinnerung behalten.“, schreibt die St. Nikolausstiftung auf ihrer Website. Birgit Hafner war seit 2017 in der Einrichtung der Erzdiözese Wien tätig, zunächst als Leiterin des Nikolauskindergarten im Bezirk Landstraße. Im Jahr 2021 übernahm sie in der Geschäftsstelle die Bereiche Fort- und Weiterbildung. Nun hat nach schwerer Erkrankung ihre Augen für immer geschlossen.

Ihre Mitarbeiter schätzten Birgit Hafner als „verlässliche, loyale und humorvolle Kollegin“. Sie war bei den Fort- und Weiterbildungsprogrammen federführend, pflegte zahlreiche Kooperationen und gestaltete neue pädagogische Entwicklungen mit. Dabei war ihre stets positive Art und ansteckende Fröhlichkeit hoch angesehen. Birgit Hafner hinterlässt drei Kinder, ihre Eltern und viele Freunde.