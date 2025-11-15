Skip to content
Bei der Haltestation Spittelau gibt es derzeit eine Störung.
15/11/2025
Störung bei U6

Darum steht diese Wiener U-Bahn-Linie still

Rettungskräfte wurden am Samstagabend zu einem Einsatz in die U-Bahn-Station Spittelau gerufen. Der Bahnverkehr wurde auf der U6 unterbrochen.

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(54 Wörter)

Die Wiener Linien bestätigten gegenüber der Kronen Zeitung, dass der Verkehr der U6 gestoppt werden musste, zwischen den Stationen Jägerstraße und Nußdorfer Straße fährt bis voraussichtlich 18.30 kein Zug. Grund dafür ist ein Rettungseinsatz. Genauere Umstände liegen noch nicht vor.

