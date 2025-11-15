Das Wien-Wetter am Sonntag

Skip to content
/ ©5 Minuten
Das Bild auf 5min.at zeigt das Panorama von Wien.
Wolken und stellenweise Regen sind in Wien am Programm.
Wien
15/11/2025
trüb und wolkig

von Felizian Krenn Felizian Krenn
1 Minute Lesezeit(63 Wörter)

Am Morgen ist es rund um Wien noch ziemlich trüb, Hochnebel und Wolkenfelder halten sich hartnäckig. Auch lokale Regenschauer sind nicht ausgeschlossen, berichtet die GeoSphere Austria. Der Nachmittag wird dann etwas freundlicher, die Sonne wird sich auch zeitweise zeigen. Der Wind kommt schwach aus Südost bis West, und die Tageshöchstwerte betragen frische zwölf Grad.

