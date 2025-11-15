Das Wien-Wetter am Sonntag

In der Hauptstadt überwiegen zunächst Wolken und Nebel, auch kleinere Schauer sind möglich. Der Nachmittag bringt eine Besserung, die Temperatur beträgt morgen maximal zwölf Grad.

Am Morgen ist es rund um Wien noch ziemlich trüb, Hochnebel und Wolkenfelder halten sich hartnäckig. Auch lokale Regenschauer sind nicht ausgeschlossen, berichtet die GeoSphere Austria. Der Nachmittag wird dann etwas freundlicher, die Sonne wird sich auch zeitweise zeigen. Der Wind kommt schwach aus Südost bis West, und die Tageshöchstwerte betragen frische zwölf Grad.