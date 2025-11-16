Seit 2023 hat die Stadt Wien mehr als eine Million Euro in das Stadterneuerungsprogramm WieNeu+ im 2. und 20. Bezirk investiert. Das Programm zeigt, wie dicht verbaute Grätzl klima- und zukunftsfit werden können.

WieNeu+ wurde 2021 in Favoriten gestartet und ist insgesamt auf zehn Jahre angelegt. Ziel: ausgewählte Stadtgebiete gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern, Unternehmen und Eigentümerinnen weiterentwickeln – und die gewonnenen Erfahrungen auf ganz Wien übertragen. Seit 2023 arbeitet das Programm im zweiten Gebiet, dem bezirksübergreifenden „Grätzl 20+2“. Es umfasst Teile der Brigittenau bis zum Donaukanal und der Stromstraße sowie das Volkert- und Alliiertenviertel im 2. Bezirk, verbunden durch die Nordwestbahnstraße. Rund 43.000 Menschen leben hier. Seit diesem Jahr ist WieNeu+ außerdem in einem dritten Programmgebiet aktiv. Insgesamt soll das Stadterneuerungsprogramm planmäßig bis 2030 laufen.

Bilanz: 15 große Projekte, 42 Grätzlideen, 6.000 Teilnehmende

Nach drei Jahren Laufzeit im „Grätzl 20+2“ zieht die Stadt eine umfangreiche Zwischenbilanz. Demnach wurden:

15 Förderungsprojekte mit einem Volumen von rund 1 Mio. Euro umgesetzt

mit einem Volumen von rund umgesetzt 42 Grätzlmarie-Projekte mit insgesamt etwa 140.000 Euro unterstützt

mit insgesamt etwa unterstützt über 220 Veranstaltungen mit rund 6.000 Teilnehmenden organisiert

Mit der sogenannten Grätzlförderung werden bauliche und technische Maßnahmen unterstützt, die bestehende Gebäude fit für kommende Anforderungen machen – etwa im Bereich Energieeffizienz oder Klimaanpassung. Gefördert werden Planung und Umsetzung gleichermaßen. Im Fokus stehen Kreislaufwirtschaft, Energie- und Nahwärmenetze im dicht bebauten Gebiet, Begrünungsmaßnahmen und Weiteres. „Oft entscheidet eine Förderung darüber, ob innovative Wege beschritten oder auf konventionelle Sanierungsmaßnahmen gesetzt wird. Hier macht WieNeu+ einen nachhaltigen Unterschied“, betont Stephan Hartmann, Gruppenleiter von WieNeu+.

RaumCoop: Raum-Sharing nach Car-Sharing-Vorbild

Ein Schwerpunkt von WieNeu+ liegt auf der Nutzung von leerstehenden Erdgeschoßflächen. Gerade in innerstädtischen Lagen stehen zahlreiche ehemalige Geschäftslokale leer – ein Potenzial für neue Nutzungen. Daraus entstand unter anderem RaumCoop, ein Pilotprojekt zur leistbaren, geteilten Raumnutzung. Ähnlich wie beim Car-Sharing können Räume kostengünstig und flexibel angemietet und gemeinsam genutzt werden – etwa für Vereine, kleine Betriebe, Kulturinitiativen oder Nachbarschaftsprojekte. Daneben wurden Projekte in den Bereichen Gebäude und Energie, soziale Nachbarschaft und Grätzlentwicklung umgesetzt – vom klimafitten Innenhof über Begrünungen bis hin zu Informationsangeboten für Anrainerinnen und Anrainer zu Sanierung, Fernwärmeausbau und Fördermöglichkeiten.

„Mut, Dinge neu zu denken“

Für Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) zeigt WieNeu+, wie zeitgemäße Stadterneuerung funktionieren kann: „Stadterneuerung benötigt vor allem eines: den Mut, Dinge neu zu denken. Das ist die zentrale Aufgabe des Stadterneuerungsprogramms WieNeu+.“