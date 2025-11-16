WieNeu+ im „Grätzl 20+2“: Wien investiert Million in klimafitte Viertel
Seit 2023 hat die Stadt Wien mehr als eine Million Euro in das Stadterneuerungsprogramm WieNeu+ im 2. und 20. Bezirk investiert. Das Programm zeigt, wie dicht verbaute Grätzl klima- und zukunftsfit werden können.
WieNeu+ wurde 2021 in Favoriten gestartet und ist insgesamt auf zehn Jahre angelegt. Ziel: ausgewählte Stadtgebiete gemeinsam mit Bewohnerinnen und Bewohnern, Unternehmen und Eigentümerinnen weiterentwickeln – und die gewonnenen Erfahrungen auf ganz Wien übertragen. Seit 2023 arbeitet das Programm im zweiten Gebiet, dem bezirksübergreifenden „Grätzl 20+2“. Es umfasst Teile der Brigittenau bis zum Donaukanal und der Stromstraße sowie das Volkert- und Alliiertenviertel im 2. Bezirk, verbunden durch die Nordwestbahnstraße. Rund 43.000 Menschen leben hier. Seit diesem Jahr ist WieNeu+ außerdem in einem dritten Programmgebiet aktiv. Insgesamt soll das Stadterneuerungsprogramm planmäßig bis 2030 laufen.
Bilanz: 15 große Projekte, 42 Grätzlideen, 6.000 Teilnehmende
Nach drei Jahren Laufzeit im „Grätzl 20+2“ zieht die Stadt eine umfangreiche Zwischenbilanz. Demnach wurden:
- 15 Förderungsprojekte mit einem Volumen von rund 1 Mio. Euro umgesetzt
- 42 Grätzlmarie-Projekte mit insgesamt etwa 140.000 Euro unterstützt
- über 220 Veranstaltungen mit rund 6.000 Teilnehmenden organisiert
Mit der sogenannten Grätzlförderung werden bauliche und technische Maßnahmen unterstützt, die bestehende Gebäude fit für kommende Anforderungen machen – etwa im Bereich Energieeffizienz oder Klimaanpassung. Gefördert werden Planung und Umsetzung gleichermaßen. Im Fokus stehen Kreislaufwirtschaft, Energie- und Nahwärmenetze im dicht bebauten Gebiet, Begrünungsmaßnahmen und Weiteres. „Oft entscheidet eine Förderung darüber, ob innovative Wege beschritten oder auf konventionelle Sanierungsmaßnahmen gesetzt wird. Hier macht WieNeu+ einen nachhaltigen Unterschied“, betont Stephan Hartmann, Gruppenleiter von WieNeu+.
RaumCoop: Raum-Sharing nach Car-Sharing-Vorbild
Ein Schwerpunkt von WieNeu+ liegt auf der Nutzung von leerstehenden Erdgeschoßflächen. Gerade in innerstädtischen Lagen stehen zahlreiche ehemalige Geschäftslokale leer – ein Potenzial für neue Nutzungen. Daraus entstand unter anderem RaumCoop, ein Pilotprojekt zur leistbaren, geteilten Raumnutzung. Ähnlich wie beim Car-Sharing können Räume kostengünstig und flexibel angemietet und gemeinsam genutzt werden – etwa für Vereine, kleine Betriebe, Kulturinitiativen oder Nachbarschaftsprojekte. Daneben wurden Projekte in den Bereichen Gebäude und Energie, soziale Nachbarschaft und Grätzlentwicklung umgesetzt – vom klimafitten Innenhof über Begrünungen bis hin zu Informationsangeboten für Anrainerinnen und Anrainer zu Sanierung, Fernwärmeausbau und Fördermöglichkeiten.
„Mut, Dinge neu zu denken“
Für Wohnbaustadträtin Kathrin Gaal (SPÖ) zeigt WieNeu+, wie zeitgemäße Stadterneuerung funktionieren kann: „Stadterneuerung benötigt vor allem eines: den Mut, Dinge neu zu denken. Das ist die zentrale Aufgabe des Stadterneuerungsprogramms WieNeu+.“