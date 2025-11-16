Vom Bahnhof zur Biotop-Oase: Breitenlee wird Natura-2000-Gebiet

Wo früher Züge rangiert wurden, wächst heute ein Naturjuwel heran: Der ehemalige Verschiebebahnhof Breitenlee am nordöstlichen Stadtrand des 22. Bezirks ist bereits jetzt ein naturschutzfachlich wertvolles Gebiet. Zwischen alten Gleisanlagen, Brachflächen und Gehölzen haben sich zahlreiche Tiere und Pflanzen angesiedelt. Dieses Potenzial war zuletzt allerdings bedroht – durch invasive Pflanzenarten und zunehmende Verbuschung mangels Pflege. Mit dem Beschluss der Wiener Landesregierung, das Areal zum Europaschutzgebiet und damit zum Natura-2000-Gebiet zu erklären, wird nun ein klarer Rahmen geschaffen, um diesen „Schatz“ zu sichern und weiterzuentwickeln.

Entsiegeln, renaturieren, vernetzen

Mit dem neuen Status können Entsiegelung und Renaturierung in enger Kooperation zwischen Umweltschutz, Forst- und Landwirtschaftsbetrieb in Angriff genommen werden. Auf rund 90 Hektar sind umfassende Maßnahmen geplant. Zunächst sollen alte Gewerbe- und Infrastrukturflächen entsiegelt werden. Anschließend will die Stadt Wien seltene, EU-weit geschützte Steppenlebensräume wiederherstellen. Invasive Pflanzenarten sollen entfernt, offene, artenreiche Flächen geschaffen und Lebensräume für Amphibien, Reptilien und Wildbienen gezielt verbessert werden. Geplant ist zudem eine nachhaltige, klimaschonende Weidelandschaft, auf der Rinder und andere Weidetiere grasen. Durch diese Form der Nutzung soll die typische, halboffene Steppenstruktur erhalten bleiben – ein Gewinn sowohl für die Biodiversität als auch für das Landschaftsbild.

Comeback der Steppenlebensräume

Die Stadt Wien hatte den Großteil des seit 1945 weitgehend ungenutzten Bahnhofareals im Frühjahr 2025 mit Unterstützung des Biodiversitätsfonds des Bundes von den ÖBB angekauft. Mit Hilfe einer EU-Förderung wird nun ein Managementplan erarbeitet, der festlegt, wie das Gebiet in den kommenden Jahren entwickelt werden soll. Ziel ist, das volle ökologische Potenzial zu entfalten: von Trockenrasen und Steppeninseln über temporäre Wasserflächen für Amphibien bis zu Strukturen für Insekten und Reptilien. Wienerinnen und Wiener sollen über Beteiligungsformate in den Prozess eingebunden werden – etwa bei der Ideenfindung, Informationsveranstaltungen oder Führungen vor Ort.

Sechstes Natura-2000-Gebiet für Wien

Mit Breitenlee verfügt Wien nun über sechs Natura-2000-Gebiete. Sie alle sind sowohl nach der EU-Vogelschutzrichtlinie als auch nach der Fauna-Flora-Habitat-Richtlinie ausgewiesen. Ziel dieser europäischen Schutzkategorie ist es, einen „günstigen Erhaltungszustand“ der dort vorkommenden Arten und Lebensräume sicherzustellen. Neben Breitenlee gehören dazu: