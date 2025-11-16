Verdacht auf sexuelle Übergriffe: Polizei sucht weitere mögliche Opfer

Das Landeskriminalamt Wien ermittelt gegen einen 57-jährigen Österreicher wegen mehrerer mutmaßlicher sexueller Übergriffe, die sich vor allem gegen männliche Minderjährige und Unmündige gerichtet haben sollen.

Das Landeskriminalamt Wien, Ermittlungsbereich Sexualdelikte, ermittelt gegen einen 57-jährigen Österreicher im Zusammenhang mit mehreren Fällen sexueller Übergriffe. Bei den Opfern des ehemaligen Triebfahrzeug- führers handelte es sich hauptsächlich um männliche Minderjährige als auch um Unmündige. Da weitere Taten nicht ausgeschlossen werden können, ersucht das Landeskriminalamt Wien Personen, die selbst Opfer geworden sind oder wichtige Hinweise geben können, sich zu melden. Es besteht kein Grund zur Scham. Auf Wunsch werden Informationen vertraulich behandelt. Sie können sich unter der folgenden Nummer melden: 01/31310 DW 33800.

Die Polizei bietet Hilfe

Die Wiener Polizei ist Ansprechpartner für Personen, die Gewalt wahrneh men oder selbst Opfer von Gewalt sind. Der Polizei-Notruf ist unter der Nummer 133 jederzeit erreichbar. Die Kriminalprävention des Landeskriminalamt Wiens bietet darüber hinaus persönliche Beratungen unter der Hotline 0800 216346 an. Weitere Anlaufstellen für Betroffene: Männerberatung Wien: 0650 6032828, Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217, Opfer-Notruf: 0800 112 112