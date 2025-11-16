Alexander Wrabetz ist erneut Rapid-Präsident

Im Wiener Allianz Stadion wurde am Freitag die Hauptversammlung des SK Rapid abgehalten. Am Programm stand unter anderem die Wahl des Präsidiums.

Das Präsidium der Hütteldorfer hat große Pläne für die Zunkunft des Vereins.

Knapp über 500 Vereinsmitglieder fanden sich in Hütteldorf zur Hauptversammlung des Fußballvereins SK Rapid Wien ein. Den Höhepunkt bildete die diesjährige Wahl des Präsidiums, da die bisherige Funktionsperiode ablief.

Bisheriger Präsident bleibt im Amt

Alexander Wrabetz wurde im Rahmen der Abstimmung deutlich mit 92,47 Prozent wiedergewählt, ebenso seine Vizepräsidentin Edeltraud Hanappi-Egger. Insgesamt gaben 428 berechtigte Vereinsmitglieder ihre Stimme ab. Wrabetz bedankte sich für das Vertrauen und verspricht einiges für die nächste Amtszeit: „Ich möchte als Präsident meinen Beitrag leisten, um Rapid sportlich, wirtschaftlich sowie organisatorisch weiterzuentwickeln.“ Konkret setzt das Präsidium unter anderem den Gewinn eines nationalen Titels, sowie die Etablierung der Damenmannschaft in der Frauenbundesliga voraus.

„Dieses Amt für den SK Rapid auszuüben, ist eine große Ehre und Verpflichtung zugleich.“

Alexander Wrabetz

Rekordanzahl an Vereinsmitgliedern

Seit der vorletzten Präsidiumswahl im November 2022 kamen rund 9.000 neue Mitglieder hinzu, das bedeutet eine Steigung von mehr als 52 Prozent. Aktuell umfasst grün-weiße Mitgliederfamilie 25.544 Personen.