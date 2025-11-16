Wetterbericht: Nasser Montag in Wien

Regnerisch und wolkig wird es zum Wochenstart in der Bundeshauptstadt. Wind kommt am Abend auf, die Höchstwerte betragen frische neun Grad.

Der Tag beginnt mit Regen, der vor allem vormittags auch kräftig ausfallen kann. Zum Nachmittag hin lässt der Niederschlag laut GeoSphere Austria dann nach, die dichte Wolkendecke bleibt allerdings bestehen. Am Abend frischt mäßiger bis lebhafter Nordwestwind auf, und es wird kühler. Das Thermometer zeigt morgen höchstens neun, und in der Früh lediglich sechs Grad.