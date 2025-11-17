Skip to content
3. Bezirk/Wien
17/11/2025
Festnahme erfolgte

61-Jähriger bedroht Mitbewohner mit Messer in Wiener Wohnheim

In einem Wohnheim im 3. Wiener Bezirk hat ein 61-Jähriger am Sonntag in der Früh seinen Mitbewohner mit einem Messer bedroht. Die Polizei nahm den Mann fest und stellte die Waffe sicher.

Der Vorfall passierte Sonntag, dem 16. November, kurz vor acht Uhr. Laut Betreuerin und Opfer zeigte der 61-Jährige bereits in den Tagen davor „auffälliges Verhalten“. Schließlich soll er seinen 58-jährigen Mitbewohner mit einem Messer bedroht haben. Die Betreuerin holte sofort Hilfe. Die Beamten der Polizeiinspektion Fiakerplatz trafen den Verdächtigen in seinem Zimmer an. „Das Messer hatte er auf einem Kasten liegend versteckt“, heißt es vonseiten der Landespolizeidirektion Wien.

Festnahme und weitere Schritte

Die Staatsanwaltschaft Wien ordnete die Festnahme des Mannes an. Das Messer wurde sichergestellt. Für den Bewohner gilt nun ein Betretungs- und Annäherungsverbot. Das Opfer blieb unverletzt, wird aber weiter betreut.

