Tödliche Schüsse in Lokal: Wer kennt diesen Verdächtigen?

Nach der tödlichen Schussabgabe in Wien-Ottakring veröffentlicht die Polizei das Bild eines 34-jährigen dringend Tatverdächtigen. Zwei mutmaßliche Mittäter sitzen bereits in Haft.

Wer hat diesen Mann gesehen? Die Polizei hat - auf Anordnung der Staatsanwaltschaft - das Bild dieses flüchtigen 34-jährigen Österreichers veröffentlicht. Er soll der mutmaßliche Todesschütze sein.

Wer hat diesen Mann gesehen? Die Polizei hat - auf Anordnung der Staatsanwaltschaft - das Bild dieses flüchtigen 34-jährigen Österreichers veröffentlicht. Er soll der mutmaßliche Todesschütze sein.

Am Donnerstag, den 06.11.2025 eskalierte in Wien-Ottakring ein Streit vor dem Kebap-Lokal „Liman“. Drei Männer wurden durch Schüsse verletzt, ein 33-Jähriger starb wenig später. Nun veröffentlicht die Polizei – auf Anordnung der Staatsanwaltschaft – das Bild eines flüchtigen 34-jährigen Österreichers. Er soll der mutmaßliche Todesschütze sein.

©Landespolizeidirektion Wien Täuscht das Lächeln? Dieser Mann soll laut Polizei einen anderen Mann mit einer Handfeuerwaffe nieder gestreckt haben.

Streit verlagerte sich auf die Straße, vor das Lokal

Zwischen Opfer und den mutmaßlichen Tätern soll es bereits im Lokal zu einer hitzigen Auseinandersetzung gekommen sein. Der Konflikt setzte sich vor der Tür fort und endete schließlich in tödlicher Gewalt. Die genauen Hintergründe des Streits sind weiterhin Gegen-stand der Ermittlungen.

Drei Täter – zwei bereits in Haft

Das Landeskriminalamt Wien, Bereich Leib/Leben, Gruppe Lehner, konnte rekonstruieren, dass die Täter zu dritt agiert haben. Zwei Männer – ein 35-jähriger Österreicher und ein 38-Jähriger mit ungeklärter Staatsangehörigkeit – stellten sich bereits der Polizei. Beide sitzen in Unter-suchungshaft und werden vernommen.

Der Hauptschütze ist noch flüchtig

Der unmittelbare Schütze ist weiterhin auf der Flucht. Bei ihm handelt sich um einen 34-jährigen Österreicher, der der Polizei bereits namentlich bekannt ist. Sein aktueller Aufent-haltsort ist unbekannt. Da von ihm eine Gefahr ausgehen könnte, bittet die Polizei die Be-völkerung um erhöhte Aufmerksamkeit.

Staatsanwaltschaft ordnet Lichtbildveröffentlichung an

Um die Fahndung zu beschleunigen, ordnete die Staatsanwaltschaft Wien die Veröffentlichung des Lichtbildes an. Das Fahndungsfoto liegt der Aussendung bei. Die Polizei betont, dass auch vertrauliche Hinweise entscheidend sein können, um den Verdächtigen rasch auszuforschen.

Hinweise an das Landeskriminalamt erbeten

Wer den Gesuchten Mann gesehen hat oder Informationen zu seinem Aufenthaltsort geben kann, wird gebeten, sich beim Landeskriminalamt Wien zu melden: 01-31310-33800 oder 01-31310-338001. Jeder Hinweis wird vertraulich behandelt.