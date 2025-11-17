Ex-Freundin mit Waffe bedroht: Mann wurde festgenommen

Gestern Vormittag, 16. November, soll ein Mann seine Ex-Freundin mit einer Waffe bedroht haben. Dann ist er geflüchtet.

In Wien soll ein Mann seine Ex-Freundin mit einer Waffe bedroht haben.

Ein 43-Jähriger (Staatsangehörigkeit: Serbien) soll gestern Vormittag in der Wohnung seiner Ex-Freundin diese mit einer Schusswaffe bedroht haben und anschließend geflüchtet sein. Als die Beamten eintrafen, waren die 46-Jährige, welche einen geschockten Eindruck machte, sowie zwei Freunde der Frau in der Wohnung anwesend.

Waffe wurde sichergestellt

Im Zuge weiterer Erhebungen konnten die Beamten die Identität sowie die Wohnadresse des Tatverdächtigen ermitteln (eruieren). Gemeinsam mit der Sondereinheit Wega konnte der 43-Jährige in Wien-Liesing vor seiner Wohnung angetroffen werden. In der Wohnung konnte eine Schreckschusswaffe aufgefunden und sichergestellt werden. Der Mann wurde in weiterer Folge vorläufig festgenommen.

Mann wurde in Justizanstalt gebracht

Ein Betretungs- und Annäherungsverbot wurde ausgesprochen sowie eine Anzeige aufgrund eines bereits bestehenden Waffenverbots wurde erstattet (gelegt). Über Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der Tatverdächtige in eine Justizanstalt gebracht.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 13:37 Uhr aktualisiert