Frau schwer verletzt: Ex-Freund ignoriert Verbot und schlägt zu

In Wien-Meidling soll ein 21-Jähriger seine Ex-Freundin schwer verletzt haben. Die Frau lag bereits verletzt am Boden, als Polizei und Rettung eintrafen. Der junge Mann wurde kurz darauf festgenommen.

In der Nacht auf Sonntag wurden Beamte des Stadtpolizeikommandos Wien-Meidling zu einer verletzten 23-jährigen Frau gerufen. Die Berufsrettung Wien versorgte sie bereits notfall-medizinisch, als die Polizisten eintrafen. Was sich anschließend herausstellte, zeichnet ein erschreckendes Bild wiederholter Gewalt.

Einstweilige Verfügung ignoriert

Die Frau hatte bereits in der Vergangenheit eine einstweilige Verfügung gegen ihren 21-jährigen Ex-Freund erwirkt. Trotzdem soll der Mann immer wieder an ihrer Wohnadresse aufgetaucht sein – auch in dieser Nacht. Laut ersten Ermittlungen kam es erneut zu einem heftigen Streit, der dann eskalierte.

Mehrfach geschlagen – schwere Verletzungen im Gesicht

Die 23-Jährige soll von ihrem Ex-Freund mehrmals ins Gesicht geschlagen worden sein. Sie erlitt schwere Verletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Wiener Berufsrettung stand im Einsatz und stabilisierte die Frau noch vor Ort.

Polizei trifft Verdächtigen zu Hause an

Der 21-jährige Ex-Freund wurde nicht weit vom Tatort, in seiner eigenen Wohnung, von der Polizei angetroffen. Die Beamten nahmen ihn vorläufig fest. Er befindet sich in polizeilicher Anhaltung, während das Landeskriminalamt weitere Ermittlungen durchführt.

Behörden prüfen weitere Maßnahmen

Nach ersten Informationen wird geprüft, ob zusätzliche Schutzmaßnahmen für die Frau not-wendig sind. Der Fall reiht sich in eine Serie häuslicher Gewaltvorfälle ein, die die Wiener Polizei zunehmend beschäftigt.