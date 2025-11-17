Auf frischer Tat ertappt: Einbrecher-Trio in Wohnung gefasst

Ein Mieter alarmierte die Polizei, weil Fremde in seiner Wohnung standen. In Wien-Leopoldstadt nahm die Polizei drei mutmaßliche Einbrecher fest - alle wurden direkt im Apartment entdeckt.

Am Sonntagabend meldete ein Mieter aus Wien-Leopoldstadt, dass sich fremde Personen in seiner angemieteten Wohnung aufhalten. Als die Beamten des Stadtpolizeikommandos Brigittenau eintrafen, bot sich ihnen ein eindeutiges Bild: Der Schlüsseltresor war beschädigt, die Wohnungstür aufgebrochen.

Trio im Apartment überrascht

Bei der Durchsuchung der Räumlichkeiten stießen die Polizisten sofort auf zwei mutmaßliche Einbrecher: einen 20-jährigen Ungarn und einen 40-jährigen Slowaken. Beide befanden sich im Apartment und wurden noch an Ort und Stelle gestellt.

Dritte Verdächtige versteckt sich im Badezimmer

Eine weitere Person, eine 36-jährige Slowakin, hatte sich im Badezimmer eingeschlossen – offenbar in der Hoffnung, unentdeckt zu bleiben. Nach Aufforderung der Beamten öffnete sie jedoch freiwillig die Tür und wurde ebenfalls festgenommen.

Alle drei in Gewahrsam

Das Trio wurde vorläufig festgenommen und befindet sich derzeit in polizeilichem Gewahrsam. Wie sie Zugang zur Wohnung erhielten und ob weitere Personen beteiligt waren, ist nun Gegenstand der Ermittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 14:25 Uhr aktualisiert