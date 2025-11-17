Scheibe eingeworfen: Polizei stoppt mutmaßlichen Handy-Dieb

Nach einem Einbruch in ein Handygeschäft in Hernals wurde ein 26-Jähriger direkt am Tatort festgenommen. Er soll die Auslage eingeschlagen und mehrere Smartphones entwendet haben.

Am Sonntagabend wurde die Bereitschaftseinheit zu einem Einsatz in der Hernalser Hauptstraße gerufen. Eine Zeugin hatte beobachtet, wie ein Mann mit einem Ziegelstein die Auslagenscheibe eines Handygeschäfts einschlug und anschließend mehrere Waren aus dem Schaufenster entnahm.

Festnahme direkt vor dem Geschäft

Die Polizisten trafen rasch ein und nahmen den 26-jährigen Verdächtigen aus Nigeria un-mittelbar am Tatort vorläufig fest. Der Mann soll sich nur wenige Meter von der zerstörten Auslage entfernt aufgehalten haben, als ihn die Beamten stellten.

Smartphones bei Durchsuchung gefunden

Bei der anschließenden Personsdurchsuchung wurden mehrere Mobiltelefone gefunden und sichergestellt. Die Geräte sollen aus dem beschädigten Schaufenster stammen. Die Ermittlungen zur Schadenshöhe und zum genauen Tathergang laufen.

Anzeige auf freiem Fuß

Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien wurde der 26-Jährige auf freiem Fuß angezeigt. Ob der Mann für weitere Einbrüche in Frage kommt, ist nun Gegenstand der weiteren Er-mittlungen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 14:50 Uhr aktualisiert