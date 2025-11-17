Glühwein-Falle? Neue Kampagne soll Alkoholunfälle stoppen

Mit den Christkindlmärkten steigt der Alkoholkonsum - und damit das Unfallrisiko. Eine Kampagne mit Bolt und über 100 Bars ruft dazu auf, nicht betrunken zu fahren und vergünstigte Heimfahrten zu nutzen.

Eine Neuauflage der Kampagne „Don’t Drink and Drive“ soll Trunkenheit am Steuer entgegenwirken und in Wien, Graz und Salzburg Bewusstsein schaffen.

Eine Neuauflage der Kampagne „Don’t Drink and Drive“ soll Trunkenheit am Steuer entgegenwirken und in Wien, Graz und Salzburg Bewusstsein schaffen.

Mit der Eröffnung der Christkindlmärkte startet für viele die gemütlichste, aber auch riskanteste Phase des Jahres. Punsch, Glühwein und Feiern gehören dazu – doch genau jetzt steigt die Gefahr von Alkohol am Steuer. Eine Neuauflage der Kampagne „Don’t Drink and Drive“ soll dem entgegenwirken und in Wien, Graz und Salzburg Bewusstsein schaffen.

100 Partner-Bars: Vergünstigte Fahrten für sichere Heimwege

Zwischen 20. und 23. November 2025 können Gäste in teilnehmenden Bars vergünstigte Bolt-Fahrten nutzen. Gutscheincodes im Wert von 10 Euro sollen vor allem jene erreichen, die nach einem feuchtfröhlichen Abend nicht mehr selbst fahren sollten. Die Aktion fällt bewusst in Tage, an denen Punschstände, Märkte und Bars Hochbetrieb haben.

„Genuss ja – Risiko nein“

Harold Burstein, Obmann des Schutzverbands der Spirituosen- und Sektwirtschaft, appelliert an alle Feiernden, Verantwortung zu übernehmen: Genuss und Verkehrssicherheit müssten zusammen gedacht werden. Wer trinkt, solle sich unbedingt sicher heimbringen lassen – und nicht selbst am Steuer sitzen.

Alkohol am Steuer bleibt ein tödliches Risiko

Schon geringe Mengen Alkohol beeinträchtigen Reaktion, Wahrnehmung und Urteilsvermögen. Laut Statistik Austria war 2024 jeder zehnte Verkehrstote Opfer eines Alkoholunfalls. Diese Zahlen zeigen, wie groß die Gefahr weiterhin ist – und wie wichtig es ist, Alternativen zu nutzen.

Keine Ausreden: Sichere Wege nach Hause stehen bereit

Die Kampagne will klarstellen: Wer trinkt, hat genügend Möglichkeiten, sicher nach Hause zu kommen – ohne andere zu gefährden. Bolt, Partnerbars und der Schutzverband wollen so alkoholbedingte Unfälle verhindern und die Vorweihnachtszeit für alle sicherer machen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 16:00 Uhr aktualisiert