Kinderfilmfestival Wien: Großes Kino für kleine Fans startet durch

Das 37. Internationale Kinderfilmfestival verwandelt Wien bis 23. November in ein Zentrum des jungen Weltkinos. 23 Spitzenproduktionen aus aller Welt warten auf kleine und große Kinofans.

Wien gehört diese Woche in Zuge des 37. Kinderfilmfestivals 2025 den kleinen Kinofans: Bis zum kommenden Sonntag wird die Stadt zur Bühne des internationalen Kinderfilms. Im Cinemagic, Votiv Kino, Cine Center und Gartenbaukino laufen 23 ausgewählte Produktionen aus der ganzen Welt – Geschichten, die Kinder und Jugendliche ernst nehmen und ihre Lebenswelt authentisch zeigen.

23 Filme – Starke Geschichten aus Europa, Asien und Amerika

Das Programm umfasst 16 Lang- und 7 Kurzfilme aus vier Kontinenten. Ob Humor, Herzklopfen oder Gänsehaut: Die Filme erzählen von Mut, Freundschaft, Verantwortung und dem Abenteuer Erwachsenwerden. Dabei stehen junge Menschen im Mittelpunkt, die Herausforderungen meistern – vom Dunkelangst-Drama bis zur ersten Liebe.

„Honey“: Familienchaos, Musikträume und ein tot geglaubter Opa

Ein Highlight des Festivals ist der berührende Film „Honey“. Das Mädchen Honey jongliert zwischen ihrer überarbeiteten Mutter, einem kleinkriminellen Vater und ihrer Schwester mit Down-Syndrom. Eigentlich will sie nur Musik machen – oder in Ruhe zur Schule gehen. Als plötzlich ihr tot geglaubter Großvater auftaucht, nimmt ihr Leben eine überraschende Wendung. Der Film wurde in Zlín 2025 als „Bester Kinderfilm“ ausgezeichnet.

Wo Wien zum Kinderkino wird Alle Festivalfilme laufen in vier Häusern:

• Cinemagic

• Votiv Kino

• Cine Center

• Gartenbaukino

Für Kinder von 4 bis 14 Jahren ist alles dabei – mutige Mädchen, sensible Buben, selbstbewusste Teenager. Jede Vorstellung zeigt ein Stück Welt in kindgerechter Perspektive.

Infos & Tickets Das gesamte Programm, alle Spielzeiten und Filmbeschreibungen gibt es online online.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 16:47 Uhr aktualisiert