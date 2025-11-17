Erster Adventmarkt in Margareten: Punsch, Programm, Christbaum & Co.

Am 29. November feiert Margareten die Premiere des Adventmarkts am Siebenbrunnenplatz. Von Punsch bis Live-Musik erwartet Besucher ein ganztägiges Programm - inklusive Christbaumbeleuchtung.

Neben klassischem Punsch und saisonalen Produkten wartet ein buntes Programm für große und kleine Besucher.

Neben klassischem Punsch und saisonalen Produkten wartet ein buntes Programm für große und kleine Besucher.

Am Samstag, dem 29. November, verwandelt sich der Siebenbrunnenplatz in einen neuen Treffpunkt für Weihnachtsstimmung. Von 10 bis 20 Uhr laden der Bezirksvorsteher und der Verein der Kaufleute Wien-Margareten erstmals zu einem eigenen Adventmarkt ein. Neben klassischem Punsch und saisonalen Produkten wartet ein buntes Programm für große und kleine Besucher.

Punsch, Geschenkideen & Musik aus Margareten

Ab 10 Uhr öffnen die Standler ihre Auslagen – mit Weihnachtsartikeln, Heißgetränken und Handgemachtem. Besonders im Fokus: Geschenkartikel aus dem Forensisch-Therapeutischen Zentrum Mittersteig, die in Margareten gefertigt wurden und das Angebot des Markts einzigartig machen.

Ab 16.30 Uhr: Musikprogramm und Christbaumbeleuchtung

Nachmittags startet das Bühnenprogramm. Der Kirchenchor der Kellerkirche sorgt für stim-mungsvolle Klänge, gefolgt von Popmusik der Wiener Musikerinnen Mayaa & Birch! sowie Ivery. Höhepunkt des Abends: Die feierliche Inbetriebnahme der Christbaumbeleuchtung, die den Platz in warmes Licht taucht.

Bezirkschef lädt zum gemeinsamen Feiern ein

Für Bezirksvorsteher Michael Luxenberger ist der neue Adventmarkt ein Zeichen dafür, wie lebendig Margareten ist. Er lädt alle Bewohner ein, mitzufeiern und den Start in die Adventzeit gemeinsam zu genießen.

Punsch für den guten Zweck

Organisiert wird der Adventmarkt vom Verein der Kaufleute Wien-Margareten. Obfrau Angelika Wenzler-Göth schenkt am Stand persönlich Punsch aus – und sammelt dabei Spenden für die Kinderkrebshilfe. Ein Besuch lohnt sich also doppelt.