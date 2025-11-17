Bundespräsident feuert ÖFB-Team an: „Gemma, Burschen!“

Hoher Besuch im Happel-Stadion. Bundespräsident Alexander Van der Bellen stattete der österreichischen Nationalmannschaft am Montag vor dem entscheidenden WM-Quali-Spiel gegen Bosnien-Herzegowina einen Überraschungsbesuch ab. Aufgrund des Regens sprach er nicht auf dem Platz, sondern direkt in der Kabine – ein ungewöhnlicher Ort für das Staatsoberhaupt.

Motivierende Worte und „Gemma, Burschen!“

In der Kabine lobte Van der Bellen den Zusammenhalt des Teams: „Sie sind füreinander und miteinander da – schönstes rot-weiß-rotes Teamplay.“ Zum Abschluss gab er den Spielern den legendären Zuspruch: „Gemma, Burschen!“ – ein Statement, das für zusätzliche Motivation vor dem Spiel sorgen soll.

Optimismus trotz ungewisser Aufstellung

Erstmals standen beim Abschlusstraining alle 26 Spieler am Platz. Kapitän David Alaba war wieder beim Aufwärmen dabei, ein Einsatz gegen Bosnien-Herzegowina bleibt jedoch offen. Van der Bellen zeigte sich optimistisch: „Mich brauchen sie nicht, aber wir brauchen sie.“

Bundespräsident begeistert von Teamgeist

Der Besuch des Staatsoberhaupts in der Kabine ist nicht nur ein symbolischer Akt, sondern unterstreicht den Respekt gegenüber dem Nationalteam. Die Spieler zeigten sich beeindruckt von der persönlichen Geste, die in den entscheidenden Stunden vor dem WM-Quali-Spiel für zusätzliche Motivation sorgen dürfte.