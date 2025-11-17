Flohmarkt „Wild im West“ übersiedelt jetzt in „Lügner City“

Der Wiener Flohmarkt „Wild im West“ muss Neu Marx verlassen – im März 2026 startet die neue „Lügner City“ in Heiligenstadt als Indoor-Mall für Handgemachtes, Gebrauchtes und Repariertes.

Aktuell in Neu Marx, muss der beliebte Flohmarkt jetzt weichen: Auf der Fläche entsteht die neue „Wien-Holding-Arena“ für bis zu 20.000 Besucher.

Aktuell in Neu Marx, muss der beliebte Flohmarkt jetzt weichen: Auf der Fläche entsteht die neue „Wien-Holding-Arena“ für bis zu 20.000 Besucher.

Seit Jahren belebt die Initiative „Wild im West“ leerstehende Flächen in Wien. Aktuell in Neu Marx, muss der beliebte Flohmarkt jetzt weichen: Auf der Fläche entsteht die neue „Wien-Holding-Arena“ für bis zu 20.000 Besucher. Doch statt aufzugeben, zieht die Initiative weiter – diesmal nach Heiligenstadt.

„Lügner City“: Mehr als nur ein Flohmarkt

In einem ehemaligen Baustofflager des insolventen Händlers „Quester“ entsteht ab März 2026 die „Lügner City“. Die Indoor-Mall vereint nachhaltig Handgemachtes, Gebrauchtes und Repariertes. Auch eine Gemeinschaftswerkstatt und eine große Industrieküche sollen dort Platz finden – alles unter einem Dach.

Platz für Kreative ohne Grenzen

David Kreytenberg, Geschäftsführer von „Wild im West“, betont: „Handwerker, Kunstschaffende, Siebdruck-Druckerei, Friseur, Massage – alles ist möglich. Es gibt keine Grenzen.“ Aktuell werden noch Mieter für die Flächen gesucht, die Teil des neuen Wiener Kreativ-Hubs werden wollen.

Neuer Standort, neue Chancen

Der neue Standort in der Muthgasse umfasst rund 6.000 Quadratmeter und bietet Platz für den Flohmarkt und die kreativen Projekte. Die Zwischennutzung ist vorerst auf drei Jahre angelegt – ein Neustart, der Wiener Flohmarkt-Kultur und Nachhaltigkeit auf innovative Weise verbindet.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 17.11.2025 um 17:55 Uhr aktualisiert