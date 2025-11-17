Kalter Start, sonniges Finale: So wird das Wetter in Wien am Dienstag

Nach einem kalten Start löst sich das Grau rasch auf: Sonne dominiert den Tag, nur dünne Schleierwolken ziehen später vorbei. Temperaturen: Früh 2 Grad, am Nachmittag bis zu 6 Grad.

Der Tag beginnt noch verhalten: In den Morgenstunden hängen letzte Restwolken fest. Doch die gute Nachricht folgt rasch – schon am Vormittag setzt sich immer häufiger die Sonne durch.

Bis zum Abend zeigt sich der Himmel großteils freundlich und klar.

Restwolken verziehen sich am Vormittag

Während sich manche noch durch kühles Morgengrau kämpfen, arbeitet die Sonne im Hintergrund bereits am Durchbruch. Die verbliebenen Wolken lockern zunehmend auf, wodurch vielerorts schon früh die ersten Sonnenstrahlen durchkommen.

Am Nachmittag dominiert Sonne – Schleierwolken stören kaum

Ab den Mittagsstunden gehört der Himmel großteils der Sonne. Nur hochliegende, dünne Schleierwolken ziehen zeitweise über das Land. Sie sind kaum störend und trüben den freundlichen Gesamteindruck nicht.

Sanfter Westwind – und kühle Temperaturen

Der Wind spielt nur eine Nebenrolle: Er weht mäßig aus westlichen Richtungen und bleibt den ganzen Tag über eher unauffällig.