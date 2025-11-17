Kalter Start, sonniges Finale: So wird das Wetter in Wien am Dienstag
Nach einem kalten Start löst sich das Grau rasch auf: Sonne dominiert den Tag, nur dünne Schleierwolken ziehen später vorbei. Temperaturen: Früh 2 Grad, am Nachmittag bis zu 6 Grad.
Der Tag beginnt noch verhalten: In den Morgenstunden hängen letzte Restwolken fest. Doch die gute Nachricht folgt rasch – schon am Vormittag setzt sich immer häufiger die Sonne durch. Bis zum Abend zeigt sich der Himmel großteils freundlich und klar.
Restwolken verziehen sich am Vormittag
Während sich manche noch durch kühles Morgengrau kämpfen, arbeitet die Sonne im Hintergrund bereits am Durchbruch. Die verbliebenen Wolken lockern zunehmend auf, wodurch vielerorts schon früh die ersten Sonnenstrahlen durchkommen.
Am Nachmittag dominiert Sonne – Schleierwolken stören kaum
Ab den Mittagsstunden gehört der Himmel großteils der Sonne. Nur hochliegende, dünne Schleierwolken ziehen zeitweise über das Land. Sie sind kaum störend und trüben den freundlichen Gesamteindruck nicht.
Sanfter Westwind – und kühle Temperaturen
Der Wind spielt nur eine Nebenrolle: Er weht mäßig aus westlichen Richtungen und bleibt den ganzen Tag über eher unauffällig.
Temperaturen
- Früh: rund 2 Grad, teils frostig
- Tag: bis zu 6 Grad, winterlich frisch, aber freundlich
- Fazit: Kalt, aber sonnig – ideal für einen Outdoor-Nachmittag
Perfekt für einen Spaziergang, einen schnellen Kaffee im Freien oder einfach, um Licht zu tanken. Wer die Sonne sucht, wird sie heute garantiert finden.