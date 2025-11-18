Ticket-Wahnsinn: Fans zahlen bis zu 500 Euro für Österreich-Bosnien

Für das entscheidende WM-Quali-Spiel Österreich-Bosnien werden auf Willhaben teils 400 Euro pro Ticket verlangt. Fans zahlen ein Vielfaches des Originalpreises.

Die Spannung vor dem WM-Quali-Finale gegen Bosnien ist enorm: Am heutigen Dienstag entscheidet sich, ob Österreich 2026 nach Nordamerika fährt. Das Ernst-Happel-Stadion ist seit September restlos ausverkauft – und genau das treibt die Preise für Resttickets in schwindel-erregende Höhen. Auf Plattformen wie www.willhaben.at verlangen private Verkäufer mittler-weile ein Vielfaches des ursprünglichen Ticketpreises.

©Screenshot willhaben.at Ein Anbieter verlangt für ein Ticket im 1. Rang, Mitte in den vorderen Reihen im Block G, satte 500 Euro. Der ursprüngliche Preis lag bei nur 64 Euro.

Bis zu 400 Euro – für den hintersten Rang

Besonders heftig: Ein Anbieter verlangt für ein Ticket im 1. Rang, Mitte in den vorderen Reihen im Block G, satte 500 Euro. Der ursprüngliche Preis lag bei nur 64 Euro. Damit will er mehr als 12 Prozent kassieren. Und solche Angebote sind keine Ausnahme: Zwei Karten für zusammen 700 Euro, also 350 Euro pro Ticket, werden ebenfalls problemlos gelistet.

Warum die Preise so explodieren

Das entscheidende Spiel gegen Bosnien hat erst seit Samstag echten „Endspielcharakter“. Entweder Österreich verliert – und Bosnien fährt zur WM -, oder Rot-Weiß-Rot holt Sieg oder Remis und löst selbst das Ticket für Nordamerika. Viele Fans wollen live dabei sein, egal zu welchem Preis. Das führt dazu, dass Handel und Wiederverkauf derzeit nahezu unkontrolliert boomen.

Fans frustriert – doch der Hype reißt nicht ab

Für spontane Stadionbesuche wird es damit praktisch unmöglich: Wer kein Ticket im September ergattern konnte, muss nun tief in die Tasche greifen. Trotz der Wucherpreise bleibt die Nachfrage hoch – denn viele rechnen mit einem historischen Fußballabend im Prateroval. Ob Österreich wirklich den Sprung zur WM schafft, zeigt sich am Dienstagabend.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 11:52 Uhr aktualisiert