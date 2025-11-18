Am Schwendermarkt: Pensionist (76) droht Teenagern mit Waffe

Am Schwendermarkt sollen zwei Jugendliche mit dem Umbringen bedroht worden sein. Die Polizei stellte bei einem 76-Jährigen mehrere Waffen sicher.

Ein Pensionist zeigte den Umriss einer Waffe in seiner Jackentasche zwei Teenagern und drohte ihnen mit dem Umbringen.

Am Montagabend kam es in Rudolfsheim-Fünfhaus zu einem gefährlichen Zwischenfall. Zwei Jugendliche, 16 und 18 Jahre alt, baten einen älteren Mann vor einem Lokal am Schwendermarkt um eine Zigarette. Doch statt einer Antwort soll der 76-Jährige die beiden massiv bedroht haben. Laut Polizei zeigte er den Umriss einer Waffe in seiner Jackentasche und drohte ihnen mit dem Umbringen. Danach stieg er in ein Taxi und flüchtete.

Polizei findet den Verdächtigen schnell

Beamte der Polizeiinspektion Storchengasse konnten den mutmaßlichen Täter rasch ausforschen. Gemeinsam mit Kräften der WEGA fuhren sie zur Wohnung des 76-jährigen Österreichers. Der Mann soll laut Polizei deutlich alkoholisiert gewesen sein.

Mehrere Waffen sichergestellt

In der Wohnung entdeckten die Einsatzkräfte einen Schreckschussrevolver, zwei Pfeffersprays und einen Schlagstock. Alle Gegenstände wurden sichergestellt. Aufgrund der Gefährdung sprach die Polizei ein vorläufiges Waffenverbot gegen den Mann aus.

Anzeigen auf freiem Fuß

Der 76-Jährige wurde nicht festgenommen, jedoch auf freiem Fuß angezeigt. Die Ermittlungen laufen, insbesondere zur Frage, warum er die Jugendlichen bedroht haben soll. Ein Motiv ist derzeit nicht bekannt. Die beiden Betroffenen blieben körperlich unverletzt, der Schock sitzt jedoch tief.