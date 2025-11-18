Mann bedroht Freundin mit dem Tod: Alkovortest ergab 4,2 Prozent.

Ein 30-Jähriger soll trotz Betretungs- und Annäherungs-verbot seine Partnerin schwer verletzt haben. Nach wiederholten Übergriffen griff die Polizei ein und nahm ihn fest.

Ein Mann soll das Betretungs- und Annäherungsverbot missachtet haben. Er hat die Wohnung seiner 47-jährigen Lebensgefährtin aufgesucht und sie attackiert.

In der Nacht auf Dienstag nahm die Polizei Wien-Floridsdorf einen 30-jährigen Österreicher fest. Er soll ein am 10. November verhängtes Betretungs- und Annäherungsverbot missachtet haben. Noch am selben Tag habe er die Wohnung seiner 47-jährigen Lebensgefährtin aufgesucht und sie geschlagen.

Wiederholte Übergriffe

In den darauffolgenden Tagen kam es laut Anzeigen zu weiteren Körperverletzungen. Der Mann soll die Frau in der Wohnung eingeschlossen und ihr Mobiltelefon weggenommen haben. In der Nacht auf den 18. November eskalierte die Situation erneut: Er schlug auf sie ein, trat auf sie ein und bedrohte sie mit dem Umbringen.

Flucht und Festnahme

Der Frau gelang es, die Wohnung unbemerkt zu verlassen. Der Täter floh zunächst, kehrte aber Stunden später zurück. Die Polizei stellte ihn vor Ort, ein Alkovortest ergab rund 4,2 Prozent.

Hilfe für Opfer häuslicher Gewalt Gewaltopfer können jederzeit Hilfe anfordern: Polizei-Notruf: 133 Kriminalprävention Wien: 0800 216346 Frauenhelpline: 0800 222 555 Gewaltschutzzentrum: 0800 700 217 Opfer-Notruf: 0800 112 112 Verein Wiener Frauenhäuser: 05 77 22 Die Polizei betont: Betretungs- und Annäherungsverbote müssen strikt eingehalten werden. Wer sie missachtet, riskiert harte rechtliche Konsequenzen.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 18.11.2025 um 13:22 Uhr aktualisiert