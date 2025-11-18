Parfum-Diebstahl: Mann attackiert Ladendetektive

Auf der Mariahilfer Straße kam es am Montagabend zu einem räuberischen Diebstahl. Ein 31-jähriger Mann soll einen Parfumtester gestohlen und Ladendetektive angegriffen haben.

Ein Langfinger hat in einem Drogeriegeschäft auf der Mariahilfer Straße einen Parfumtester gestohlen. Zwei Ladendetektive hielten den Mann auf, als er versuchte zu fliehen.

Am Montag gegen 17.30 Uhr soll ein 31-jähriger syrischer Staatsangehöriger in einem Drogeriegeschäft auf der Mariahilfer Straße einen Parfumtester gestohlen haben. Zwei Ladendetektive bemerkten den Vorfall und hielten den Mann auf, als er versuchte zu fliehen.

Gegenwehr vor Eintreffen der Polizei

Der Tatverdächtige leistete laut Polizeiangaben Widerstand, bevor Beamte der Polizei-inspektion Kopernikusgasse eintrafen. Der Mann konnte vorläufig festgenommen werden. Verletzte gab es keine.

Polizei rät zur Aufmerksamkeit

Die Polizei Wien weist darauf hin, aufmerksam zu sein und im Fall von Diebstählen sofort das Personal oder die Behörden zu informieren. Auch kleine Delikte können gefährlich werden, wenn Gegenwehr geleistet wird.