Hotelbetrug: 35-Jähriger wollte Zeche nicht bezahlen

Ein 35-jähriger Franzose wird in Wien wegen gewerbsmäßigen Zechbetrugs festgenommen. Er wollte die Rechnung eines Hotelrestaurants auf ein fremdes Zimmer schreiben.

Ein Franzose hat nach einem Dinner versucht, die Rechnung auf ein Zimmer zu schreiben, das er nie bezogen hatte.

Ein Franzose hat nach einem Dinner versucht, die Rechnung auf ein Zimmer zu schreiben, das er nie bezogen hatte.

Am 17. November, gegen 21 Uhr, geriet ein französischer Staatsbürger in Wien-Innere Stadt in das Visier der Polizei. Der 35-Jährige hatte nach einem üppigen Essen versucht, die Rechnung auf ein Zimmer zu schreiben, das er nie bezogen hatte. Ein aufmerksamer Hotelangestellter verständigte sofort die Polizei.

Verdacht auf gewerbsmäßigen Betrug

Bei der Kontrolle durch Polizisten der Polizeiinspektion Kärntner Tor Passage stellte sich heraus, dass der Mann bereits mehrfach im Verdacht stand, Zechbetrug begangen zu haben. Aufgrund der wiederholten Vorfälle geht die Polizei von gewerbsmäßigem Handeln aus.

Polizeiliche Maßnahmen

Der Tatverdächtige wurde festgenommen und vorläufig angezeigt. Die Behörden prüfen nun weitere Schritte und mögliche Verbindungen zu ähnlichen Fällen in Wien.

Hinweis an Gastronomiebetriebe

Die Polizei empfiehlt, bei verdächtigen Vorfällen stets umgehend die Behörden zu informieren. Aufmerksame Mitarbeiter können so verhindern, dass Gäste Rechnungen auf fremde Zimmer schreiben oder andere Formen des Zechbetrugs nutzen.