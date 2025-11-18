Baustellenkran hebt Schwerverletzten (34) aus Grube in Wien

In der Nähe des Unfallkrankenhauses ist es am späten Dienstagvormittag, 18. November 2025 gegen 11.30 Uhr, zu einem schweren Arbeitsunfall gekommen, wie die Berufsrettung Wien nun berichtet.

In der Köglergasse – in der Nähe des Traumazentrums in Wien-Meidling – musste die Berufsrettung am späten Dienstagvormittag einen 34-jährigen Arbeiter, der bei einem Unfall schwer verletzt wurde, aus einer Baugrube befreien. Er war mehrere Meter tief auf Stahlrohre gestürzt und wurde am Bein, sowie im Becken- und Schulterbereich schwer verletzt. Der Mann wurde vor Ort noch medikamentös behandelt, in der Vakuummatratze stabilisiert und anschließend in die Rettungswanne gelegt.

34-Jähriger wurde in Schockraum einer Klinik gebracht

In der Zwischenzeit hat die Berufsfeuerwehr und ihre Höhenretter die Rettung aus der Grube vorbereitet. Dazu kam auch ein Baustellenkran zum Einsatz, der Verletzte wurde so aus der Grube gehoben – unter medizinischer Überwachung eines Notfallsanitäters. Das Rettungsteam brachte ihn schließlich in den Schockraum einer Klinik, heißt es seitens der Berufsrettung abschließend.