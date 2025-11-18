Tödlicher Unfall in Wien: 78-Jährige auf Thaliastraße von LKW erfasst

Auf der Thaliastraße kam es zu einem tragischen Verkehrsunfall: Eine 78-jährige Passantin wurde von einem anfahrenden LKW erfasst und tödlich verletzt. Die Polizei ermittelt.

Trotz sofortiger Hilfe durch die Berufsrettung Wien konnte ein Notarzt nur noch den Tod der Frau feststellen.

Auf der Thaliastraße im 16. Bezirk ereignete sich Dienstagmittag ein tödlicher Verkehrsunfall. Gegen 12.30 Uhr wurde eine 78-jährige Passantin von einem LKW erfasst. Trotz sofortiger Hilfe durch die Berufsrettung Wien konnte ein Notarzt nur noch den Tod der Frau feststellen. Der Unfall löste große Betroffenheit bei Passanten und Einsatzkräften aus.

Zeugen: Frau wollte Straßenbahn erreichen

Laut Aussagen mehrerer Zeugen betrat die Frau zwischen einem stehenden Auto und dem LKW die Fahrbahn, um eine einfahrende Straßenbahn zu erreichen. Als diese jedoch bereits wieder losfuhr, wollte sie offenbar zurück auf den Gehsteig. Genau in diesem Moment soll auch der LKW angefahren sein – die 78-Jährige wurde erfasst und tödlich verletzt.

Ermittlungen laufen – Unfallkommando vor Ort

Das Verkehrsunfallkommando der Landesverkehrsabteilung Wien führte unmittelbar am Unfallort umfangreiche Ermittlungen durch. Dabei wurden Spuren gesichert und Zeugenaussagen aufgenommen. Ob ein Fehlverhalten des LKW-Lenkers oder eine unglückliche Situation im Straßenbahnverkehr ausschlaggebend war, ist Gegenstand der weiteren Ermittlungen.

Einsatzkräfte im Dauereinsatz

Mehrere Teams der Berufsrettung Wien sowie die Landespolizei standen im Einsatz. Die Straße musste während der Unfallaufnahme teilweise gesperrt werden, was zu Verkehrsbehinderungen führte. Die Identität der Verstorbenen ist geklärt, Angehörige wurden bereits informiert.