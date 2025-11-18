In St. Pölten gibt es bald mehr Plätze für Klein- und Kindergartenkinder

Nachdem dieses Jahr bereits 14 neue Gruppen in St. Pölten in insgesamt vier Kindergärten mit 1. September in Betrieb gegangen sind, befinden sich aktuell auch noch zwei Weitere in der Bauphase.

So wird der bestehende Kindergarten in der Dr. Rudolf Kirchschläger Straße um fünf zusätzliche Kindergartengruppen erweitert. Dabei wird es drei neue Regel- und zwei Kleinkindgruppen ab zwei Jahren sowie eine neue Tagesbetreuungsgruppe für Kinder ab dem ersten Geburtstag geben, berichtet die Stadt nun in einer Aussendung. Die Kosten für den Zubau belaufen sich auf rund 6,7 Millionen Euro, Kinder können voraussichtlich ab 7. September 2026 dann dort sein.

Auch Kindergarten in St. Georgen wird erweitert

Im Stadtteil St. Georgen – in der Trogergasse – wird außerdem der bestehende Kindergarten um drei Gruppen erweitert – zwei Regel- und eine Kleinkindgruppe ab zwei Jahren sowie eine Gruppe Tagesbetreuung für Kinder ab dem ersten Geburtstag. In diesem Fall stehen Kosten in Höhe von etwa 2,9 Millionen Euro an, der Zubau soll bereits mit Ende Februar 2026 fertig sein, daher kann man dort mit März kommenden Jahres den Betrieb bereits aufnehmen.