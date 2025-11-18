Skip to content
Ein Bild auf 5min.at zeigt den Ausblick über Wien.
Nebel, Wolken und Sonne wechseln sich in Wien am Mittwoch ab.
Wien
18/11/2025
Bis zu acht Grad

Wetter am Mittwoch: Sonne setzt sich tagsüber in Wien durch

Bei Temperaturen von bis zu sechs Grad wird das Wetter in Wien am Mittwoch von Nebel, Sonne und hohen Wolken dominiert.

von Phillip Plattner
Vor allem am Wiener Stadtrand können sich am Mittwoch, 19. November 2025, noch ein paar Nebelfelder halten, ehe sich tagsüber dann aber durchwegs die Sonne durchsetzen wird, heißt es seitens der „GeoSphere Austria„. Im Laufe des Nachmittags werden dann vermehrt Wolken über den Himmel ziehen, die das Sonnenlicht durchaus auch dämpfen können. Die Höchsttemperaturen liegen bei bis zu sechs Grad.

