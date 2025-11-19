Juraczka legt Mandat zurück: Rückzug aus Wiener Landtag bestätigt

Manfred Juraczka legt sein Mandat im Wiener Landtag zurück. Nach vielen Jahren in führenden Funktionen beendet er seine politische Laufbahn und dankt für eine prägende Zeit.

Manfred Juraczka zieht sich aus dem Wiener Landtag und Gemeinderat zurück. Hinter ihm liegen Jahre in zentralen Positionen: als Parteiobmann der Wiener Volkspartei, Klubobmann und Landtagspräsident.

Manfred Juraczka zieht sich aus dem Wiener Landtag und Gemeinderat zurück. Hinter ihm liegen Jahre in zentralen Positionen: als Parteiobmann der Wiener Volkspartei, Klubobmann und Landtagspräsident.

Manfred Juraczka zieht sich aus dem Wiener Landtag und Gemeinderat zurück. Hinter ihm liegen Jahre in zentralen Positionen: als Parteiobmann der Wiener Volkspartei, Klubobmann und Landtagspräsident. Nun schlägt er ein neues Kapitel auf -verbunden mit Dankbarkeit für die gemeinsame politische Arbeit.

Prägende Stimme der Opposition

Juraczka stand über lange Zeit auf der Oppositionsseite und prägte dort die politische Debatte maßgeblich. Sein Engagement stärkte die parlamentarische Arbeit der Wiener Volkspartei und setzte wichtige Impulse für den demokratischen Diskurs. Viele Initiativen trugen dazu bei, Wien politisch weiterzuentwickeln.

Anerkennung aus der eigenen Partei

Landesparteiobmann Markus Figl und Klubobmann Harald Zierfuß würdigen seinen langjährigen Einsatz: Juraczka habe die Partei stark geprägt, mit Erfahrung, Verlässlichkeit und Durchhaltevermögen. Beide wünschen ihm für seinen weiteren Weg alles Gute – und danken für sein jahrzehntelanges Engagement.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 08:27 Uhr aktualisiert