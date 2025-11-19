S-Bahn Wien Upgrade: Handelskai wird grün, modern und klimafit

Die ÖBB und die Stadt Wien gestalten den Bereich rund um die Station Handelskai neu. Mehr Grün, neue Wege und moderne Infrastruktur sollen das Grätzl nachhaltig aufwerten.

Der neugestaltete Maria-Restitut-Platz. Unter anderem werden die Grünflächen vergrößert, neue Sitzmöglichkeiten geschaffen und zusätzliche Bäume gepflanzt.

Das laufende S-Bahn Wien Upgrade bringt nicht nur modernere Bahnsteige und bessere Verbindungen. Rund um die Station Wien Handelskai wird auch der Maria-Restituta-Platz komplett neugestaltet. Bis Ende 2027 entsteht ein heller, grüner und funktionaler Bereich, der den Alltag für Pendler und Bewohner deutlich angenehmer machen soll.

„Raus aus dem Asphalt“: Mehr Grün, mehr Schatten

Unter dem Motto „Raus aus dem Asphalt“ wird der bisher stark versiegelte Platz zu einer klimafitten Erholungszone. Neue Grüninseln, 13 zusätzliche Bäume, ein Wasserspiel, Trinkbrunnen und helle Pflasterflächen sorgen künftig für Abkühlung und ein freundlicheres Umfeld. Die Stadt Wien und die ÖBB setzen dabei bewusst auf Entsiegelung und mehr Aufenthaltsqualität.

Modernisierte S-Bahn-Strecke bringt Komfort und Kapazität

Damit längere und moderne Züge auf der Stammstrecke fahren können, wurden die Bahnsteige am Handelskai auf 220 Meter verlängert. Neue Zugangsgebäude erleichtern den Umstieg zwischen Bus und Bahn. Mit dem Fahrplanwechsel im Dezember 2025 gehen Bahnsteige und Zugänge in Betrieb – parallel startet die Umgestaltung des über 11.500 m² großen Platzes. Auch der Bezirk erhält Fördermittel für die Umsetzung.

Lebendiger Treffpunkt für den Bezirk

Die bestehenden Marktflächen bleiben erhalten und werden technisch modernisiert. Neue Stromanschlüsse für Verkaufsstände sollen den Wochenmarkt weiter stärken. Sitzgelegenheiten, Pergolen mit Sprühnebel und zwei Trinkbrunnen schaffen Räume zum Verweilen. Die Brigittenau bekommt damit einen neuen Treffpunkt, der für alle Generationen attraktiv bleibt.

Klimafreundlicher Radverkehr im Fokus

Auch für Radfahrer gibt es Verbesserungen: Der Zwei-Richtungs-Radweg über den Platz wird verbreitert und begradigt. Zusätzlich wird der Radweg entlang der Engerthstraße neu gestaltet. Bessere Sichtverhältnisse und rund 200 neue Fahrradstellplätze erhöhen die Sicherheit und machen den Platz zu einem wichtigen Knoten für klimafreundliche Mobilität.

Fertigstellung bis Mai 2026 geplant

Bis Ende Mai 2026 sollen alle Arbeiten abgeschlossen sein. Dann steht der Bevölkerung ein neuer, moderner und vor allem kühler Maria-Restituta-Platz zur Verfügung – als grüne Oase, Marktstandort und barrierefreier Zugang zum öffentlichen Verkehr.

Neugestaltung in Zahlen über 6.000 m² entsiegelt bzw. neu gepflastert

233 m² zusätzliche Grünflächen

13 neue Bäume

2 Pergolen mit Sprühnebel

1 Wasserspiel, 2 Trinkbrunnen

14 Sitzbänke und 12 Betonelemente als zusätzliche Sitzgelegenheiten

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 09:10 Uhr aktualisiert