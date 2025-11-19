Mehr Sicherheit im Dunkeln: ÖAMTC und Polizei starten Licht-Check

Damit Verkehrsteilnehmende in der dunklen Jahreszeit sicher ankommen, kontrollieren Polizei und ÖAMTC die Kfz-Beleuchtung - und helfen direkt vor Ort kostenlos nach.

Bei der gemeinsamen Aktion von Polizei und ÖAMTC wurden in Wien über 16 Fahrzeuge wegen mangelhafter Beleuchtung gestoppt. Statt einer Strafe gab es Info-Folder – und sofortige Hilfe.

Wenn Regen, Nebel und frühe Dämmerung die Sicht erschweren, steigt das Unfallrisiko in Österreich deutlich. 2024 wurden 8.891 Unfälle mit Personenschaden gezählt, 123 Menschen verloren dabei ihr Leben. Besonders häufig passierten die Unfälle zwischen Oktober und Jänner. Viele Autofahrer merken dabei nicht, wenn Lampen defekt sind oder das Tagfahrlicht hinten nicht leuchtet – ein massives Sicherheitsproblem.

Wiener Verkehrskontrolle: 16 Fahrzeuge angehalten

Bei der gemeinsamen Aktion von Polizei und ÖAMTC wurden in Wien über 16 Fahrzeuge wegen mangelhafter Beleuchtung gestoppt. Statt einer Strafe gab es Info-Folder – und sofortige Hilfe. Techniker des ÖAMTC tauschten insgesamt 20 Lampen direkt vor Ort aus. Ziel der Aktion: Sicherheit erhöhen, nicht bestrafen. Generalmajor Thomas Losko betont, wie wichtig eine funktionierende Lichtanlage für die Unfallprävention ist.

Gut sehen und gesehen werden

ÖAMTC-Stützpunktleiter Stefan Mayrhöfler erinnert daran, wie essenziell Sichtbarkeit im Straßenverkehr ist: Nur wer früh genug gesehen wird – und selbst gut sieht – kann richtig reagieren. Gerade in Herbst und Winter spielt die Fahrzeugbeleuchtung eine zentrale Rolle. Viele Mängel fallen im Alltag kaum auf, können aber im Ernstfall über Leben und Tod ent-scheiden.

Aktion läuft bis Ende November in fünf Bundesländern

Die Licht-Aktion „Flugzettel statt Strafzettel“ wird heuer nicht nur in Wien, sondern auch in Niederösterreich, dem Burgenland, Salzburg und Oberösterreich durchgeführt. Ziel ist es, möglichst viele Autofahrer auf Risiken aufmerksam zu machen und Defekte sofort zu beheben. Die Initiative setzt bewusst auf Aufklärung statt Strafen – und erreicht damit direkt die Menschen im Alltag.

Tipp: Licht-Check dauert nur zehn Minuten

Der ÖAMTC empfiehlt, die Lichtanlage regelmäßig überprüfen zu lassen. Bei einem kostenlosen Licht-Check für Clubmitglieder werden Funktion, Dichtheit, Befestigung und Scheinwerfer-einstellung kontrolliert. Das dauert meist nur wenige Minuten und sorgt dafür, dass man im dichten Verkehr – und bei schlechten Sichtverhältnissen – sicherer unterwegs ist.