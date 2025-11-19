ESC 2026 in Wien: ORF sucht 800 freiwillige Helfer für Mega-Event

Für den Eurovision Song Contest 2026 werden ab 1. Dezember 800 Volunteers gesucht. Wien bereitet sich auf neun Shows, ein großes Fan-Village und Hunderttausende Besucher vor. Ticketvorverkauf startet.

Im Mai 2026 wird Wien erneut zur ESC-Stadt. Zum dritten Mal übernimmt die österreichische Hauptstadt die Gastgeberrolle und verwandelt die Stadthalle in eine internationale Musikbühne. Insgesamt neun Shows sind geplant. Die traditionellen „Postcards“ zeigen Österreichs Natur und Kultur in neuen visuellen Filmwelten – nachhaltig produziert und barrierefrei für alle Besucher erlebbar.

Eurovision Village am Rathausplatz wird zum Fan-Hotspot

Wie schon bei früheren Austragungen entsteht am Rathausplatz das beliebte Eurovision Village. Dort können Fans alle Finalshows kostenlos auf Großbildwänden verfolgen. Neben Live-Acts soll es auch ein vielseitiges Rahmenprogramm geben. Die Stadt erwartet Tausende Gäste aus ganz Europa und setzt auf ein friedliches Festival mitten im Herzen Wiens.

Freiwillige gesucht: Anmeldung ab 1. Dezember

Für einen reibungslosen Ablauf werden rund 800 Volunteers benötigt. Einsatzbereiche gibt es viele – von der Stadthalle über das Eurovision Village bis hin zum Flughafen. Die freiwilligen Helfer unterstützen zwischen 27. April und 17. Mai. Das Ticketsystem für den Song Contest wird gestaffelt, um allen Fans faire Chancen zu bieten. Auch Tänzer werden derzeit über ein eigenes Auswahlverfahren gesucht.

Vorentscheid „Vienna Calling“: Österreich stimmt im Februar ab

Am 20. Februar 2026 entscheidet Österreich beim Vorentscheid „Vienna Calling“, wer das Land beim ESC vertreten darf. Der ORF präsentierte bereits erste Eckpunkte und Zeitpläne. Der Sender betont, dass trotz politischer Diskussionen, etwa zur möglichen Teilnahme Israels, alle Planungen wie vorgesehen weiterlaufen. Die Entscheidung dazu fällt Anfang Dezember bei der EBU-Generalversammlung.

Weißmann: „Ziel ist Rekordteilnahme 2026 in Wien“

ORF-Generaldirektor Roland Weißmann zeigt sich optimistisch: Man hoffe auf mehr teilnehmende Länder als je zuvor. Bereits jetzt signalisieren ehemalige ESC-Teilnehmer wie Bulgarien, Rumänien und Moldawien ihre Rückkehr. Auch Kanada hat Interesse angemeldet. Weißmann betont: Der ESC sei eine Veranstaltung der öffentlich-rechtlichen Sender – und daher sei Israel „selbstverständlich Teil“ der Eurovision-Familie.

Tickets: Erst registrieren, dann kaufen

Fans müssen sich auf ein zweistufiges Ticketsystem einstellen. ORF-Generaldirektor Roland Weißmann kündigte an, dass insgesamt 90.000 Tickets verfügbar sein werden. Erste Informationen zum Verkauf werden am 24. November auf den Seiten der EBU und des ORF veröffentlicht. Interessierte müssen sich zunächst registrieren, bevor sie in einer späteren Phase tatsächlich Karten erwerben können – ein System, das faire Chancen für alle Fans schaffen soll.