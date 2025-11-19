Einbrecher? Österreicher (43) in Brigittenau festgenommen

In Wien-Brigittenau wurde ein 43-jähriger Mann aufgrund einer Festnahmeanordnung der Staatsanwaltschaft Dienstagvormittag festgenommen.

Im 20. Wiener Gemeindebezirk hat die Polizei am späten Dienstagvormittag, 18. November 2025 gegen 11.35 Uhr, einen 43-jährigen Österreicher festgenommen. Er steht im Verdacht, mehrere Wohnungseinbrüche begangen zu haben, das Landeskriminalamt Wien führt derzeit die weiteren Ermittlungen gegen den Mann.