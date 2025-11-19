Freund (20) prügelt 16-Jährige krankenhausreif

Am frühen Dienstagnachmittag, 18. November 2025 gegen 13.30 Uhr, dürfte es zwischen einer 16-Jährigen und ihrem 20-jährigen Freund zu einem Streit gekommen sein. Dieser eskalierte.

Die Polizei wurde Dienstagnachmittag, am 18. November 2025, nach Wien-Brigittenau zum Kapaunplatz gerufen. Dort soll es in einer Wohnung zu einem Streit zwischen einem jungen Paar gekommen sein, der 20-Jährige soll dabei seine 16-jährige Freundin geschlagen und getreten haben. Zudem habe er sie gegen die Wand und den Schrank gestoßen und ihren Kopf gegen die Wand geschlagen, berichtet die Polizei nun.

20-Jähriger droht Freundin mit Messer

Außerdem soll der junge Mann auch ein Messer ergriffen und die 16-Jährige dazu genötigt haben, ihm Nachrichten auf ihrem Handy zu zeigen. Anschließend sei er aus der Wohnung geflüchtet. Das Opfer hatte in der Zwischenzeit ihre Mutter kontaktiert, die wiederum die Polizei alarmierte.

Nicht das erste Mal?

Die 16-Jährige klagte über Schmerzen an der linken Körperseite und am Kopf und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Ihr Freund hätte sie in der Vergangenheit wiederholt geohrfeigt, meinte sie noch gegenüber den Beamten. Bei einem Vorfall vor zwei Wochen hätte sie auch Kratzer am Oberkörper und am Bauch erlitten. Der 20-jährige Serbe konnte schließlich im Nahbereich angetroffen und festgenommen werden. Er zeigte sich nicht geständig, heißt es seitens der Polizei. Gegen ihn wurde dennoch ein Betretungs- und Annäherungsverbot sowie ein Waffenverbot ausgesprochen, zudem wurde er auf freiem Fuß angezeigt.