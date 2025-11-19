Brutaler Überfall im Stadtpark: Polizei veröffentlicht Fahndungsfotos

Nach einem gewalttätigen Überfall im Wiener Stadtpark sucht die Polizei zwei unbekannte Männer. Die Staatsanwaltschaft ordnete die Veröffentlichung von Fotos der Tatverdächtigen an.

Wer kennt diesen Mann? Am 29. Juli 2025 kam es gegen 22.40 Uhr im Stadtpark zu einem gewaltsamen Raubüberfall.

Am 29. Juli 2025 kam es gegen 22.40 Uhr im Stadtpark zu einem gewaltsamen Raubüberfall. Zwei bislang unbekannte Männer sollen zwei Personen bedroht, verletzt und zur Herausgabe von Bargeld gezwungen haben. Einer der Täter attackierte ein Opfer an den Haaren und drohte unter Vorhalt eines metallischen Gegenstands. Mit kurzen Stichbewegungen forderte er Geld – das Opfer übergab schließlich 100 Euro.

Zweites Opfer gewürgt und beraubt

Der zweite Täter soll zeitgleich ein weiteres Opfer am T-Shirt gepackt und es mit Gewalt bedroht haben. Er griff in die Hosentasche des Betroffenen und entnahm 50 Euro aus der Geldbörse. Die Opfer blieben körperlich leicht verletzt, jedoch stark verängstigt. Die Täter flohen anschließend in unbekannte Richtung.

©Polizei Einer der Täter attackierte ein Opfer an den Haaren und drohte unter Vorhalt eines metallischen Gegenstands. Mit kurzen Stichbewegungen forderte er Geld.

Passanten wollten eingreifen – Täter drohen mit Mord

Drei Passanten versuchten, die Flucht der beiden Männer zu stoppen. Einer der Täter griff daraufhin in seine Jackentasche und drohte, jemanden umzubringen, sollte man sie weiter festhalten. Die Passanten zogen sich zurück – die Täter entkamen. Die Polizei wertete im Anschluss Aufnahmen aus und veröffentlichte nun die Fahndungsbilder.

Beschreibung der Tatverdächtigen

Der erste Mann ist etwa 18–20 Jahre alt, 170–175 cm groß, dünn und hat dunkle Hautfarbe. Er trug einen roten Kapuzenpullover und dürfte mit einem Messer bewaffnet gewesen sein. Der zweite Täter ist ebenfalls 18–20 Jahre alt, rund 170–175 cm groß, besitzt eine dünne Statur und schwarze Haare. Er war dunkel gekleidet und trug eine schwarz-weiße Schirmkappe. Beide sind weiterhin flüchtig.

Polizei bittet dringend um Hinweise

Die Staatsanwaltschaft Wien hat die Veröffentlichung der Lichtbilder angeordnet. Das Landes-kriminalamt Wien, Außenstelle Zentrum/Ost, ersucht um Hinweise – auch vertraulich –, die zur Identifizierung der Männer beitragen können. Hinweise werden unter 01-31310-62213 ent-gegengenommen. Jede noch so kleine Information kann helfen, die Täter zu fassen.