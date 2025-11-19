In Obdachlosenheim: Mann bedroht Mitarbeiter & Polizei mit Mord

Ein aggressiver 28-Jähriger bedrohte in einer Obdachlosen-Einrichtung einen Mitarbeiter und später auch Polizisten. Die Festnahme gelang nur mit Körperkraft.

In einer Obdachlosen-Einrichtung in Wien-Landstraße eskalierte am Dienstagabend die Situation. Ein 28-jähriger Mann erhielt ein Hausverbot, nachdem er sich aggressiv verhalten hatte. Laut Angaben der Mitarbeiter soll er daraufhin gedroht haben, einen Angestellten zu erschießen. Die alarmierte Polizei traf wenig später ein, um die Lage zu beruhigen und den Mann zu kontrollieren.

Messer in Umhängetasche – Griff nach Waffe verhindert

Bei der ersten Personendurchsuchung fanden die Beamten keine gefährlichen Gegenstände. Erst als sie die abgelegte Jacke und Umhängetasche überprüften, versuchte der Mann plötzlich danach zu greifen. Die Polizisten verhinderten das und entdeckten in der Tasche ein griffbereit verstautes Küchenmesser. Der Mann hatte die Waffe so positioniert, dass sie sofort einsetzbar gewesen wäre.

Drohungen gegen Polizisten und Fluchtversuche

Nach dem Messerfund wurde der Beschuldigte immer aggressiver. Er bedrohte die Einsatzkräfte mit dem Umbringen und versuchte mehrfach, sich der Amtshandlung zu entziehen. Die Polizisten mussten konsequent eingreifen, um eine weitere Gefährdung auszuschließen. Die Lage blieb angespannt, da der Mann sich zunehmend wehrte und die Anweisungen ignorierte.

Festnahme nur unter Einsatz von Körperkraft möglich

Schließlich entschieden die Beamten, den 28-Jährigen festzunehmen. Aufgrund seines Widerstands musste dabei Körperkraft eingesetzt werden. Der Mann wurde angezeigt – unter anderem wegen gefährlicher Drohung und Widerstands gegen die Staatsgewalt. Die Ermittlungen laufen weiter, die Polizei betont erneut, wie ernst Drohungen dieser Art genommen werden.