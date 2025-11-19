Frau leistet Widerstand und versucht Beamte zu beißen

Eine 40-Jährige ignorierte ihr Hausverbot in einem Wiener Lokal, wurde bei der Festnahme aggressiv und versuchte, Polizisten in die Beine zu beißen.

Als die Beamten eintrafen, zeigte sich die Frau lautstark und gestikulierend aggressiv gegenüber dem Personal.

Als die Beamten eintrafen, zeigte sich die Frau lautstark und gestikulierend aggressiv gegenüber dem Personal.

Am Dienstag alarmierte der Betreiber eines Lokals in der Weihburggasse die Polizei. Eine 40-jährige Frau verweigerte trotz bestehendem Hausverbot das Lokal zu verlassen. Bereits zuvor hatte das Personal sie mehrfach abgemahnt. Als die Beamten eintrafen, zeigte sich die Frau lautstark und gestikulierend aggressiv gegenüber dem Personal.

Aggressives Verhalten bei Ankunft der Beamten

Sobald die Polizei die Situation übernahm, eskalierte das Verhalten der Frau. Sie weigerte sich, den Anweisungen zu folgen, schrie und gestikulierte weiterhin. Mehrfache Aufforderungen der Beamten ignorierte sie, sodass eine Festnahme unausweichlich wurde.

Versuchte Körperverletzung – Frau beißt nach Polizisten

Während der Festnahme leistete die 40-Jährige heftigen Widerstand. Mehrfach versuchte sie, einem Beamten in das Bein zu beißen. Erst durch den gezielten Einsatz von Körperkraft konnte sie überwältigt und festgenommen werden. Anzeige ist erstattet worden.

Hinweis: Dieser Beitrag wurde am 19.11.2025 um 12:44 Uhr aktualisiert