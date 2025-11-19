Mega-Razzia: Polizei deckt Schwarzarbeit in Asia-Lokalen auf

Bei einer Schwerpunktaktion kontrollierten Polizei, Finanzpolizei und Stadt Wien asiatische Gastrobetriebe. Ziel: Schwarzarbeit, Fremdenrecht und Gewerberegeln. Sieben Festnahmen folgten.

Am Samstag und Dienstag überprüfte die Gruppe Sofortmaßnahmen gemeinsam mit Polizei, Finanzpolizei und städtischen Stellen mehrere asiatische Restaurants in Wien. Fokus der Kontrollen lag auf illegaler Beschäftigung, Einhaltung von Arbeits- und Gewerberechten sowie Fremdenrecht.

Fluchtversuche und spektakuläre Entdeckungen

Besonders auffällig: Bei einem China-Restaurant in Simmering versuchten mehrere Mitarbeiter vor den Beamten zu flüchten. Einer versteckte sich in einem Schrank mit nur etwa einem Quadratmeter Hohlraum. Er wurde dort gefunden.

Illegale Beschäftigung und gefälschte Ausweise

In mehreren Betrieben wurden Mitarbeiter angetroffen, die sich mit gefälschten Dokumenten ausweisen wollten. Insgesamt sieben Personen wurden festgenommen – wegen illegalen Aufenthalts und Schwarzarbeit.

Kontrollbilanz der Aktion 22 Anzeigen durch die Stadt Wien (u. a. Gewerbeordnung, Raucherschutz)

28 Anzeigen durch die Finanzpolizei (Arbeitszeitgesetz, Lohn- und Sozialdumping)

3 Anzeigen durch das Arbeitsmarktservice (widerrechtlicher Bezug)

4 Anzeigen durch die Wiener Polizei (Fremdenpolizeigesetz) Walter Hillerer, Leiter der Gruppe Sofortmaßnahmen, betont: „Die enge Zusammenarbeit aller Stellen schützt Beschäftigte, Betriebe und Gäste gleichermaßen.“

